﻿„Lüttje Lage“: Zwölf Minuten, zehn Sekunden

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Zwölf Minuten, zehn Sekunden

.

Der Elektriker war da. Es ging um neue Leuchten und irgendeinen FI-Schalter. Am Ende sagte er, er müsse jetzt etwas prüfen und da könne es sein, dass der FI-Schalter rausspringen würde. Ein Schalter, der rausspringt, ist in meinen Augen kein Schalter, aber meinetwegen. Ich sicherte meine Daten und machte mich auf das Abschalten und Hochfahren des Routers gefasst.

Der Elektriker prüfte, was er prüfen wollte, der FI-Schalter tat, was er tun musste, der Router zeigte mit mehreren Lichtern an, dass er sich neu sortierte. Am Ende war alles fachgerecht installiert, der Elektriker hatte sich verabschiedet und ich stand in der Küche. Irgendetwas war anders. Der Elektroherd schaute so merkwürdig. Durch den kurzfristigen Stromausfall, den der Elektromeister leichterhand provoziert hatte, hatte sich die Uhr am Herd verstellt.

Die Herduhr ist nicht unsere Hauptuhr, es ist eine unwichtige Nebenuhr, eigentlich guckt man gar nicht drauf. Aber falsch gehen soll sie auch nicht. Ich drückte ein bisschen auf den Knöpfen neben der LED-Anzeige herum. Irgendwie gelang es mir, die Anzeige auf 12:10 zu stellen. Alles war gut. Ich klappte den Rechner wieder auf.

Zwölf Minuten und zehn Sekunden später schrillte ein Pfeifton aus der Küche. Aha. Ich hatte nicht die Uhrzeit eingestellt, sondern nur die Eieruhr gestartet. Immerhin. Das war mir früher nie gelungen.

Ein paar Versuche später hatte ich es dann doch irgendwie geschafft, die korrekte Uhrzeit auf den Herd zu bringen. Wahrscheinlich hat das länger als zwölf Minuten und zehn Sekunden gedauert. Um feststellen zu können, wie viel Zeit genau mich das gekostet hatte, hätte ich eigentlich nur den Timer starten müssen. Aber wie?