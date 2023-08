﻿Lüttje Lage: Von Spiekeroog lernen

Interview. In Hannover reden wir uns über den Verkehr die Köpfe heiß. Wir lernen den Unterschied zwischen autoarm und autofrei vor allem deshalb, weil wir offensichtlich autoreich sind und nicht wissen, wohin mit dem Reichtum. Der Unfallatlas – ein seltsam deeskalationsbemühter Name – zeigt die Kreuzungen, an denen es am häufigsten knallt. Gerade ist der schwimmende Autogrill mit dem bemerkenswerten Katastrophenpotenzial in Eemshaven angekommen. Eemshaven beliefert auch Ostfrieslands westliche Insel Borkum mit Urlaubern und ist sogar ein Geheimtipp, falls es aus Emden mal nicht schnell genug geht.

Ein paar Inseln weiter auf Spiekeroog haben sie verkehrstechnisch etwas ganz anderes im Sinn. Auf Spiekeroog wollen sie die Pferdebahn verlängern. Die Pferdebahn auf Spiekeroog geht so: Ein Wagen mit der Nummer 21, ein Pferd, 800 Meter Schienentrasse vom Dorf zum Westend, und wann man ankommt, entscheidet das Pferd. Entweder Tamme oder Eddie, je nachdem, wer am Zug ist. Wegen einer möglichen Deicherhöhung müsste demnächst die Strecke verkürzt werden, deshalb sucht man jetzt nach Lösungen, sie Richtung Süden zu verlängern und ersucht um Spenden. Denn die Pferdebahn ist das Sinnbild dessen, was man auf Spiekeroog will. Schön langsam machen. Und wem Laufen zu hektisch ist, der nimmt die Pferdebahn.

Vielleicht wäre das was für Hannover. Zwischen zwei Knall-Hotspots. Aegi und Königsworther Platz. Statt linker Spur eine Pferdebahn, wenn es cool klingen soll: Hippo-Trail. Zwei Pferde (Vorschlag: Belit und Hans, wegen Image und so) ziehen im verlässlichen Sechs-Stunden-Takt den Wagen 96 mit Einheimischen und Gästen hin und her. Man könnte von Erlebnisräumen sprechen, Fördermittel beantragen und das Projekt auf andere Strecken ausdehnen. Und wegen der Hinterlassenschaften der Tiere einfach die Polizei fragen. Hü!

