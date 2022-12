﻿Lüttje Lage: Wo Fußball gut klingt

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Wo Fußball gut klingt

Und was machen Sie so am Wochenende? Spazieren gehen? Kaffee trinken? Keller aufräumen? In Ruhe Zeitung lesen? Wie wäre es mit Fußball? Es gibt da etwas Besonderes. Ein Endspiel. Sehr empfehlenswert. Und Public Viewing – wann hat man das dieser Tage schon mal. Da ist richtig Musik drin. Und am Ende wird gejubelt.

Sie wissen natürlich schon, worum es geht: Klar, das Finale im DFB-Pokal 1992 in Berlin, Borussia Mönchengladbach gegen den Underdog, den Zweitligisten aus Hannover, und am Ende stehen die Roten als Sensationssieger fest und bleiben bis heute der einzige Zweitligist, der das geschafft hat. Am Sonnabend wird das Spiel in der St.-Augustinus-Kirche in Ricklingen mal ganz anders gezeigt. Als Stummfilm, begleitet von Organist Stephan Graf von Bothmer auf seinem mächtigen Instrument.

Fußball ist ja selbst Musik. Mal Sinfonie, mal Requiem, mal Rock’n’Roll, mal große Oper – haben wir alles schon erlebt, auch bei den Roten. Da laufen Dirigenten und Stehgeiger herum, da gibt es Soli und schnelle Läufe, und nur, wenn die Mannschaft ihren Rhythmus gefunden hat, bringt sie auch das Publikum in Bewegung.

Dieses Finale am Sonnabend ist das Finale der Veranstaltungsreihe „Fußball.Macht.Gesellschaft“, mit der die Katholische Kirche in der Region, die Per-Mertesacker-Stiftung und das Fußballmuseum Springe Alternativen zum aktuellen Fi-Fa-Fußballtralala dieser Tage anbieten. Kleiner Nachteil an Wiederholungen: Man weiß, wie’s ausgeht. Großer Vorteil: Man weiß, wie’s ausgeht. Egal, wie oft man das Spiel guckt – 96 wird immer gewinnen. Das klingt gut. In Ricklingen sogar in jeder Hinsicht.

Los geht es um 19 Uhr, Göttinger Chaussee 145, der Eintritt ist frei. Bereits am Donnerstag, 15. Dezember, um 19 Uhr ist der HAZ-Platzwart im Forum St. Joseph, Isernhagener Straße, zu Gast. Tickets gibt es für 9,96 Euro an der Abendkasse.

