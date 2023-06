﻿„Lüttje Lage“: Vorbild auf dem Wochenmarkt

Interview. x

Paula ist ein bisschen sparsam. Es ist ja immer gut, das Geld etwas zusammenzuhalten, Gönnen macht aber auch manchmal Spaß. Einmal hat sie mal versucht, Rabatt für einen Artikel in einem Sportgeschäft in den französischen Alpen auszuhandeln mit dem Hinweis, ihre Freundin – also ich – habe ja bereits zwei Teile regulär gekauft. Hat nicht funktioniert, aber Paula steht dazu.

Diesmal also Wochenmarkt. Etliche Kita-Gruppen sind zwischen den Ständen unterwegs, vermutlich um das nachhaltige, gesunde, regionale Einkaufen zu lernen – sowie den Unterschied zwischen Radicchio und Radieschen. Wir stehen am Obst- und Gemüsestand, Paula möchte wie immer alles probieren. Zwei kleine Jungen stehen staunend daneben. Paula kostet Kirschen, Apfelstückchen, Erdbeeren, Nektarinen, Aprikosen, Birne und Karotte – nur vor den Zwiebeln macht sie Halt. Dasselbe an der Käsetheke. Sie kann sich nicht entscheiden.

Das bekommt man alles umsonst?, fragen die Knirpse interessiert. Probieren sei schon in Ordnung, aber irgendetwas sollte man dann schon kaufen, sagt die Erzieherin etwas schmallippig in unsere Richtung und zieht weiter. Die Jungens bleiben stehen. Wollt ihr auch durchprobieren oder ein Schälchen Erdbeeren? Paula gibt sich ungewohnt generös und ignoriert zudem jeglichen erzieherischen Ansatz. Von wegen Vorbildfunktion.

Wir anderen sind schon weitergezogen zum Kaffeestand und beobachten aus sicherer Entfernung. Paula triumphiert. Erdbeeren hätten die Kleinen gar nicht gewollt, sie wüssten um die bunten Tüten am Kiosk. Die haben sie einen Euro gekostet, viel günstiger als Erdbeeren. Wir geben natürlich die Kaffeerunde aus. Im Café, nicht auf dem Markt. Wir wollen der Erzieherin lieber nicht mehr begegnen.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

HAZ