﻿Lüttje Lage: Vorsicht vor Sonderangeboten

. Manche Frauen gehen gern in Boutiquen, was nicht selten Auswirkungen auf die Haushaltskasse hat. Meine Frau geht leidenschaftlich gern in Baumärkte. Eigentlich wollte sie diesmal nur Pinsel und Farbe holen. (Wir streichen zu Hause gern erst mal selbst, ehe wir die angebrochene Farbe in den Keller stellen und einen Maler engagieren.) Ich wartete im Auto, las die Zeitung und unterhielt mich mit der Hündin. Nach einer halben Stunde hatte meine Frau ein Hochbeet gekauft. Ein Sonderangebot.

Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass wir bisher ohne Hochbeet ausgekommen sind. Wer nicht mehr ganz jung ist, sollte es zu schätzen wissen, sich beim Pflücken von Basilikum, Rosmarin oder Salbei nicht mehr ächzend bücken zu müssen. Und überhaupt. Unser langer, zäher Kampf gegen die gierige Bande Kleefelder Nacktschnecken würde ein Ende haben. Ich sah sie schon über den Boden kriechen, ihre Fühler vergeblich nach unserem saftigen Basilikum ausstreckend, das da in unerreichbarer Höhe einem hausgemachten Pesto entgegenwuchs.

Leider war das Sonderangebot-Hochbeet nur ein Bausatz. Leider nur mit einer dürftigen Zeichnung versehen statt mit einer ordentlichen Bauanleitung und leider splitterte das Holz schon, als ich die erste Schraube nur wenige Umdrehungen hineingetrieben hatte. Ich bin kein Freund von Bausätzen. Ich bin schon mit meinem ersten Billy von Ikea nicht fertig geworden.

Zum Glück fand ich in unserem Werkzeugkasten eine Auswahl ordentlicher Nägel. Die meisten stecken jetzt in unserem Hochbeet, das an der Hauswand lehnt. Gehalten von einem Stützbrett, das der Konstrukteur so nicht vorgesehen hatte. Als ich gestern Morgen Basilikum pflücken wollte, hatten sich die Nacktschnecken nachts schon bedient. Wahrscheinlich haben wir eine alpine Rasse im Garten. Zugewandert aus Bayern. Man weiß ja nie.

