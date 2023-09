Lüttje Lage: Wenn einer eine Reise tut

. Ich ließ den Verbrenner stehen, nahm den Zug und lernte, dass meine letzte Fahrt mit der Bahn eine Ewigkeit her sein musste. Es begann, als ich einen Platz suchte. Alles reserviert. Bis auf ein paar Sitzreihen mit „Vorrangplätzen“, wie mir eine kleine Leuchtschrift in den Kopfstützen bedeutete. Ich war ratlos. Ich fragte die Zugbegleiterin. Sie musterte mich; sie hatte eine Spur Mitleid im Blick. „Früher“, sagte sie, „waren das die Schwerbehindertenplätze.“ Heute seien die aber auch für Schwangere und Ältere reserviert. Schwanger bin ich nicht. „Älter“ bin ich, na ja, ziemlich. Aber ich fühl’ mich noch nicht eines Vorrangplatzes würdig. Ich fand weiter hinten einen freien Platz, auf den man sich einfach so setzen durfte. Einerlei, ob man schwanger oder älter oder gar nichts war.

Stanzen mit Zange

Der Zug machte sich auf den Weg. Fuhr 157 Stundenkilometer, wie ein Display über meinem Kopf stolz verkündete. Die Kontrolleurin tanzte durch die Ränge, piepte mit ihrem Handy. Die Fahrgäste piepten mit ihren Handys zurück. Alles war easy, bis die Reihe an mir war. Ich reichte der Frau im dunkelblauen Kostüm etwas eingeschüchtert meine Fahrkarte. „Zange“ sagte sie, etwas erstaunt, mehr zu sich selbst als zu mir. Dann fingerte sie unter ihrer Jacke an ihrem Gürtel, zückte eine klassische Zange und stanzte mir einen Code in die Karte.

Unfreiwillig mit am Telefon

Wir ließen Celle rechts liegen, beschleunigten wieder und waren schon fast auf 180, als auf dem Fensterplatz gegenüber ein mittelalter Vater mit Zopf seiner schulpflichtigen Tochter am Handy lauthals erklärte, dass sie am Sonnabend nicht eine Party feiern könne, wenn sie die Tage vorher wegen Unpässlichkeit zuhause bleiben wollte. Der Streit wogte hin und her. Der gesamte Waggon hörte mit. Der Vater mit Kopfhörer auf den Ohren wurde immer lauter, bis er schließlich, nahe Uelzen, aufgab. Mich hätte zwar brennend interessiert, was aus der Party nun werden sollte, aber fragen wollte ich nicht. Wer gibt schon gern zu, dass er fremde Telefongespräche belauscht hat.

