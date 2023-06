﻿Lüttje Lage: Wenn Personen warten müssen

Interview. xxx

Im Zentrum dieser Stadt pulsiert das Leben. Weil wir in Hannover sind, bleibt der Blutdruck dabei eher niedrig. Allenfalls der Blutzuckerspiegel ist gefährdet, wenn man an der verführerischsten Kuchentheke am Kröpcke steht. Hier hatte ich schon verwirrende Dialoge mit dem Personal, in denen es darum ging, dass ein Viertel Schokomandel-Torte etwas anderes ist als zwei Stücke, die zwar jeweils ein Achtel Torte sind und zusammen ein Viertel, aber eben Stück für Stück. Hier lässt sich auch beobachten, dass die Fachverkäuferinnen in der Regel geschickter mit dem Kucheneinwickelpapier umgehen als ihre männlichen Kollegen. Das Problem umgeht man meist, indem man die Tortenstücke in einer Pappschachtel verstaut. Die muss allerdings auch kunstvoll geschlossen werden, aber das ist eine andere Geschichte.

Vor ein paar Tagen überraschte mich hier eine ungewöhnliche Ansage. Der Verkäufer rief nämlich laut: „Die nächste Person bitte“. Damit umging er zeitgemäß alle Schwierigkeiten der Geschlechtsdiagnose. Er musste weder „der Nächste“ noch „die Nächste“ oder auch „das Nächste“ rufen. Bei Personen kann man sich nicht entscheiden, denn die Person als Ansprechpartner gibt es nur weiblich. Ob das genderneutral ist, mögen andere beurteilen.

Aber möchte man als Person angesprochen werden? Personen werden im Lift gezählt, im Polizeibericht erwähnt (meist als „eine hilflose Person“) oder für den Personalausweis rekrutiert. Das muss genügen. Außerdem riskiert man im Mövenpick am Kröpcke, dass mancher Kunde aus den benachbarten Künstlerenklaven wie Staatsoper, Kunstverein oder Literaturbüro wartet, ob der Verkäufer seinen Aufruf nicht doch noch steigert zu „die nächste Persönlichkeit bitte“.

Darauf wollte ich es nicht ankommen lassen und suchte stattdessen den intensiven Blickkontakt zum Verkäufer. Da wusste der auch ohne Nachfrage, welcher Mensch jetzt an der Reihe ist.

