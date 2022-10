﻿Lüttje Lage: Wer mit dem Hai schwimmt ...

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Wer mit dem Hai schwimmt ...

Sonne, Strand, Meer sind nicht nur schön, nein, für manche Menschen sogar lebensnotwendig. Aber noch schöner sind die Geschichten, die das Meer uns schenkt. Vor allem, wenn sie wahr sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es begab sich irgendwann vor der Corona-Zeit: Doch dieses beschauliche Bild bleibt unvergessen. Er lag lächelnd auf der Luftmatratze, sie schwamm anmutig um ihn herum. Das Meer war still, die Wellen glucksten neckisch, die Sonne strahlte auf diesen schönen Flecken an der Mittelmeerküste.

Uns war das Pärchen schon vom ersten Tag an aufgefallen: harmonisch aufeinander abgestimmt, selig angesichts des Anblick des anderen, verliebt wie am ersten Tag. Turteltauben, die sich jede Peinlichkeit verzeihen, die das Schnarchen des Partners noch niedlich finden, die Mutter des Geliebten noch nicht kennen und nur Gutes voneinander erwarten. Das Glück auf vier Beinen – oder eben an der griechischen Küste, eins mit dem Meer, Liebeshormone bis in die Haarspitzen. Bis …

Bis sie plötzlich und unerwartet wild und hektisch mit den Armen um sich schlug, in einem Affenzahn zu seiner Luftmatratze schwamm, diese kaperte, indem sie den Mann hinunterschlug, sich flink auf das rettende Plastikteil hievte und erst dann laut und vernehmlich schrie: „Ein Hai, ein Hai.“ Was ihn wiederum in Panik versetzte, er sich mit affenzahnbeschleunigten Bewegungen an Land rettete, seine geliebte Ray-Ban-Sonnenbrille hinter sich im Meer zurücklassend. Wie die Liebste auf der Luftmatratze. Seiner Luftmatratze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der Harmonie war es dann erst mal vorbei. Auch, als das halbe Hotel schon wieder darüber lachte, dass sie keinen Hai, sondern einfach einen Schatten gesehen hatte. Manchmal ist einfach nur der Urlaub an sich gefährlich.

Übrigens haben die beiden dann doch geheiratet. Urlaub wird aber seitdem im Allgäu gemacht.

Weitere lustige Texte dieser Rubrik finden Sie hier

Von Petra Rückerl