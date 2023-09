﻿„Lüttje Lage“: Wer nicht hören kann, muss wickeln

Hannover. Mein Sohn war selig. Seine heiß geliebte Großtante hatte den Keller entrümpelt, in dem Generationen von Kindern ihre Spielzeuge hinterlassen hatten. Dabei hatte er reiche Beute gemacht. Unter anderem hatte er einen alten Kassettenrekorder und eine ganze Schachtel mit Hörspielen abgestaubt. „Wie funktioniert so ein Ding eigentlich?“, fragte er.

Ich schaute mir die Kassetten an, und mir wurde warm ums Herz. In der Schachtel steckten lauter alte Bekannte aus meiner Kindheit. TKKG. Fünf Freunde. Die drei ???. Jede Kassette ein Füllhorn nostalgischer Erinnerungen. Jede Kassette voller Dialoge, die ich bis heute mitsprechen kann.

Vor meinem geistigen Auge zogen glückliche Momente herauf. Große Teile meiner Kindheit habe ich eigentlich nicht in Laatzen verbracht, sondern auf einem Schrottplatz in Rocky Beach. Wenn es draußen regnete, stromerte ich drinnen vor dem Kassettenrekorder mit den Fünf Freunden in unterirdischen Gängen herum. Ich glaubte fest: Hunde, die bellen, wollen uns in aller Regel auf verborgene Schätze aufmerksam machen. Das Kassettenzeitalter, dachte ich bei mir, war doch ein paradiesischer Urzustand, aus dem die Pubertät mich irgendwann vertrieben hatte.

Heute sind junge Leute ja angeblich nicht mehr auf Besitz aus, sondern auf Zugang. Es reicht ihnen, Hörspiele zu streamen, sagt man. Ich glaube das nicht. Mit viel Sinn für Sinnlichkeit ließ mein Sohn die Kassetten durch die Finger gleiten, als ich ihm erklärte, wie der Rekorder funktioniert. Kassettentechnik ist für Achtjährige der Generation Spotify so faszinierend wie ein Hanomag-Dampfpflug für Jungsenioren vom Lande. Klackernd legte er seine erste Kassette ein, wie ein Maschinist, der ganz eins wird mit seiner Maschine. Dann hörte man lange nichts mehr von ihm. Bis er aufgeregt angerannt kam.

Mit dem Bleistift

„Da stimmt was nicht“, rief er atemlos. Ich schaute nach. Bandsalat. Ausgerechnet bei „Die drei ??? und der Karpatenhund“. Ich griff zu einem Bleistift, um das Band wieder aufzuwickeln. Mein Sohn sah mich an, als wäre ich wahnsinnig. Erinnerung verklärt die Vergangenheit eben doch. Dass Kassetten oft traurig enden, hatte ich irgendwie verdrängt.

