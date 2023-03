Lüttje Lage: Wie ich unter die Royals fiel

So lustig kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren und -Autorinnen von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Wie ich unter die Royals fiel.

Hannover. Mit steigendem Alter wächst bei uns Deutschen in aller Regel auch die Kompetenz bei Glanz-und-Glamour-Themen. Das liegt an der Lektüreauswahl, die ärztliche Wartezimmer für uns bereithalten. Kürzlich kam ich dort zu sitzen, als Leberfall unter lauter Leberfällen. Und einem Fachmagazin entnahm ich, dass es offenbar einen Disput darüber gibt, ob Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) zur Krönung von König Prinz Charles (III., 74) anreisen werden.

Einerseits ist so ein ungezwungenes Familientreffen ja immer eine nette Gelegenheit, sich mal wiederzusehen. Andererseits ist die Frage, ob zurückgetretene Royals bei Krönungen vom Balkon des Buckingham-Palastes winken dürfen, protokollarisch nie abschließend geklärt worden. Und außerdem ist ausgerechnet am 6. Mai der vierte Geburtstag ihres Sohnes Archie (3). Man weiß ja, wie wichtig Kindergeburtstage sind.

Ich ließ die Postille sinken und dachte nach. Persönlich kenne ich nur einen einzigen Royal: Ernst August von Hannover (39) habe ich (52) ein paarmal beruflich getroffen. Der Welfenjunior ist ein ausnehmend sympathischer und bescheidener Mann, dem man auch als Journalist völlig gefahrlos begegnen kann. Er steht etwa auf Rang 536 der britischen Thronfolge, doch den tagesaktuellen Stand weiß er meist selbst gar nicht so genau.

Wieso sich mit royalem Klatsch eine ganze Industrie finanzieren lässt, kann ich nicht sagen. Andererseits finde ich es auch ganz gut, jemanden im Bekanntenkreis zu haben, den ich mit „Moin, Königliche Hoheit!“ begrüßen kann. Ich hoffe, er bietet mir nie das Sie an.

Der Doktor rief mich rein. Er klärte mich mit kompetentem Blick auf meine Leberwerte darüber auf, dass ich im Grunde völlig gesund bin. Ich könnte also theoretisch am 6. Mai ganz komplikationslos nach London reisen, anders als Harry & Co. Andererseits ist der erste Sonnabend im Monat immer der Tag, an dem ich mir die Fußnägel schneide. Und vermutlich kommt sowieso noch ein Arzttermin dazwischen. Wie die Geschichte weitergeht, würde ich dann ja doch ganz gerne lesen.

