﻿„Lüttje Lage“: Wissen, wann Schluss ist

So lustig kann das Leben in Hannover sein. In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Wissen, wann Schluss ist

Unsere Kinder sind aus dem Alter raus, in dem sie ihre Eltern dauerhaft peinlich finden. Sie sind auch aus dem Alter heraus, in dem sie sich in Situationen mit uns bringen, die peinlich sein könnten. Soll heißen – es gibt kaum noch gemeinsame Gelegenheiten, in denen wir die Kinder öffentlich blamieren könnten.

Manchmal klappt es natürlich noch. Carola erzählt, dass bei ihren drei Söhnen immer ein Fettnäpfchen für sie parat steht. Die Holzente für den Enkel ist nicht vegan, im Curry ist Fisch und ihre Stiefel sind Esoterik-Look für Baby-Boomer auf der Rentenzielgeraden. Gehen also gar nicht. Dass wir auch mal Feiern gehen wollen, stößt ebenfalls auf Unverständnis. Restaurantbesuche oder Abendessen bei Freunden mit Diskussionen und Rotwein sind akzeptiert, auf die freie Wildbahn aber sollen wir lieber nicht. Piste im Skiurlaub muss reichen für Mutti und Vati.

Diesmal keine Drinks ausgeben

Wir haben uns nicht daran gehalten. So etwas wie Vorglühen haben wir natürlich nicht nötig, auch die Ü-50-Party ist nicht zwingend unser Ziel. Einfach ein Konzert besuchen, ein wenig tanzen und sich etwas ins Ohr schreien. Ein bisschen blöd, dass die Jugend auch dort ist. Wir entscheiden, dass wir diesmal keine Drinks ausgeben und ausnahmsweise einmal sie ein wenig peinlich finden, wie sie da so grölen und La-Ola-Wellen machen zur Musik. La-Ola-Wellen, voll altes Europa.

Gegen Mitternacht sind wir ein bisschen Feier-stolz und auch versöhnt mit der Jugend und der Welt der Älteren. Wir haben uns gut gehalten. Aber wir sind auch müde. Die Kinder lächeln milde und bieten an, uns nach Hause zu fahren. Sie haben nichts getrunken, die Party geht ja jetzt erst los. Peinlich wird es nur, wenn wir noch mitwollen. Aber Carola hat die Esoterik-Stiefel längst ausgezogen. Wir wissen, wann Schluss ist.

