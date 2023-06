„Lüttje Lage“: Zelten bei Tante Heidrun

Hannover. Der Sonnabend fing eigentlich gut an. Ich ging joggen. Danach fuhr ich eine große Ladung Äste zum Grüngutplatz. Dort traf ich einen werten Kollegen, den ich mit einer ganz beiläufigen Schilderung meines Arbeitspensums schwer beeindruckte. Genau genommen hatten Nachbarn die Äste für mich aufgeladen, doch das ließ ich unerwähnt. Als ich heimkehrte, erinnerte mich mein Sohn an ein Versprechen: „Wir wollten doch heute zelten!“

Das Wetter bot mir keine Ausrede, und außerdem bin ich ja ein Naturbursche, der praktisch in Zelten daheim ist. Oder zumindest früher mal war. In meiner Jugend war ich eigentlich eine Art Trapper, der ganz im Einklang mit Mutter Natur lebte, sich weitgehend von selbstgepflückten Waldbeeren ernährte und nur in besonders strengen Wintern mal ausnahmsweise in festen Häusern schlief. Jedenfalls meiner Erinnerung nach.

„Selbstverständlich zelten wir“, sagte ich jovial. Unsere Expedition führte uns direkt in den Garten meiner lieben Tante Heidrun. Dort erwies sich der Aufbau des Zeltes als komplizierter, als ich es in Erinnerung hatte. Beim Hantieren mit den Stangen stach ich mir fast ein Auge aus. Dann pustete ich die Luftmatratzen auf, und mir wurde klar, dass so eine Luftmatratze heute ein viel größeres Fassungsvermögen haben muss als früher.

Schließlich gingen wir schlafen. Mein Sohn schnorchelte bald selig neben mir. Ich hingegen fand den Schlafsack zu eng. Und zu dick. Ich schwitzte, wenn ich ihn anhatte, und ich fror, wenn ich ihn auszog. Außerdem umkreiste mich plötzlich eine Mücke. Stundenlang schlug ich vergeblich nach ihr. Danach stellte sich heraus, dass meine Luftmatratze ein Loch hatte und dass es in Tante Heidruns Garten mehr harte Steine gibt, als man meinen möchte.

Als ich gegen Morgen in einen leichten Schlummer fiel, ging die Sonne auf. Dunkle Rollläden hatte das Zelt leider nicht. Mein Sohn erwachte früh und gut gelaunt. „Zelten wir nächste Nacht wieder?“, fragte er begeistert. Aber ich lasse mich da nicht bezirzen. Man darf die Jugend auch nicht der Zivilisation entwöhnen.

