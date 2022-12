﻿Lüttje Lage: Zwischen Naturwald und Las Vegas

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Zwischen Naturwald und Las Vegas

Gerade las ich, dass ‚Anhängende“ der Letzten Generation in Berlin einen Weihnachtsbaum kaputtgemacht haben. Anhängende am Weihnachtsbaum – es war Zeit, den eigenen zu dekorieren. Nun, es ist eher ein Bäumchen, aber auch das will irgendwie zum Strahlen gebracht werden. Große Bäume kann ja jeder, da versenden sich Schmücksünden auch schon mal. Bei halbwüchsigen zählt jeder Zweig.

Es geht im Groben um die Balance zwischen Naturwald und Las Vegas. Natürlich ist die Gefahr, gerade im Illuminationssegment ein wenig die Geschmackskontrolle zu verlieren, groß. Wenn man bedenkt, dass vor nicht allzulanger Zeit weiße Wachskerzen das Nonplusultra der Weihnachtsbaumbeleuchtung waren, obwohl Batterien und Stromanschlüsse längst erfunden waren, ging der Wechsel von der Weihnachtsstube zur Disko doch zügig vonstatten.

Wobei das Wort Lichtorgel eigentlich ja zum Fest passt. Ja, und praktisch ist es auch noch, eine zusammenhängende Funzelkette einfach irgendwie durch den Baum zu wickeln, anzuschalten und dann zwischen den rhythmischen Varianten Bing Crosby, Wham und Mariah Carey wählen zu können. Es gibt auch noch „Strobo“, da halluziniert man zwar nach drei Minuten, andererseits kann es der langsam abebbenden Stimmung nach der Bescherung noch mal eine entscheidende Wende geben.

Aber: In diesen Zeiten wollen wir Energie sparen, was klar gegen das Lichtkonzept Super-Illu spricht. Zurück also zu den Kerzen? Und ihren seltsamen, wackligen Haltern, bei denen eigentlich schon die Rufnummer „112“ aufgedruckt sein müsste? Kinder, Katzen und Betrunkene bergen in dieser Hinsicht ein nicht zu unterschätzendes Überraschungspotenzial. Nur der Rauchmelder freut sich über seine Chance, vielleicht mal wieder aktiv am Weihnachtsfest teilzunehmen.

Die Wahrheit? Liegt in der Mitte. Wie jeder Anhängende halbhoher Weihnachtsbäume weiß.

