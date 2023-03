﻿„Lüttje Lage“: Neu verortet

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autorinnen und Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Neu verortet

. In letzter Zeit mehren sich in meinem Umfeld die Nachfragen zu meinem Kleingarten. Das macht mich misstrauisch. Ein Kollege etwa interessierte sich sehr für die Lage und die potenzielle Ernte, betonte aber gleichzeitig, dass er sich für körperliche Arbeit jeglicher Art überhaupt nicht eigne. Der Grund: Er habe zwei linke Hände. Das wiederum fällt mir schwer zu glauben, denn wenn jener Mensch Texte für diese Zeitung schreibt, schafft er es durchaus, auch die Buchstaben auf der rechten Tastaturhälfte zu benutzen. Und wo bei einem Spaten oben und unten, vorne und hinten ist, ist keine Raketenwissenschaft.

Immerhin hat sich der Mitreporter inzwischen trotzdem nützlich gemacht. Er wies mich nämlich darauf hin, dass mein Kleingarten nicht im Grenzgebiet von Bemerode, sondern schon in Kirchrode liegt. „Da kannste deine Bude sogar noch aufwerten“, sprach er. Zur Sicherheit zog ich das Straßenverzeichnis der Stadt Hannover zu Rate. Es stimmt. Der Kleingarten mitsamt Fischen, Fröschen und Grabowski liegt in Kirchrode.

Ich kann nicht mehr sagen, wie ich überhaupt auf Bemerode gekommen bin. Vermutlich weil das Verlagshaus dort ist und der Garten nur zwei Üstra-Haltestellen entfernt. Jedenfalls hat mich die Ortsänderung schwer überfordert. Wer Journalistin wird, rechnet eigentlich nicht mit dem Aufstieg in höhere Sphären. Doch nun eröffnen sich mir völlig neue Perspektiven. Ein Kleingarten in Kirchrode, das ist wie eine Mietgarage im Zooviertel oder eine Grabstelle in Isernhagen-Süd: Näher kommt man sonst kaum an die oberen Zehntausend.

