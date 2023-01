﻿Lützerath-Protest: Tannenbäume versperren kurzzeitig RWE-Büros in Hannover

Klimaaktivisten von Ende Gelände haben in der Nacht zu Mittwoch den Eingang zur Podbi-Passage in Hannover-List blockiert, in der der Energiekonzern RWE seinen Hannover-Sitz hat – ein Protest gegen den geplanten Braunkohle-Abbau. Die Polizei hat aber frühmorgens einiges schon zur Seite geräumt.

Hannover. Protestaktion in Hannover gegen den Braunkohletagebau in Lützerath: Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben in der Nacht zu Mittwoch den Eingang zu den Büros des Energiekonzern RWE in Hannover-List versperrt. Sie schleppten ausgediente Weihnachtsbäume in das Portal des Podbi-Parks und klebten Protestplakate. Die Polizei hat aber frühmorgens einiges schon zur Seite geräumt, der Weg war provisorisch wieder frei.

Protest gegen RWE wegen Lüzerath auch in Hannover

In dem nordrhein-westfälischen Kleinort Lüzerath kommt es in diesen Tagen zu erheblichen Konflikten. Der Energiekonzern RWE darf dort seinen Braunkohletagebau noch einmal ausweiten und die fossilen Energieträger unter dem Ort Lüzerath abgraben, bevor Deutschland in den vorgezogenen Kohleausstieg geht.

Für Menschen aus Klimawissenschaft und -schutz ist es ein Kniefall der Regierung vor der Industrie – entsprechend groß sind die Proteste. 650 Millionen Tonnen Braunkohle sollen abgebaut werden. Berechnungen zufolge würde Deutschland damit das Pariser Klimaabkommen brechen und so die Klimakrise weiter vorantreiben. An diesem Mittwoch könnte die Räumung des besetzten Dorfes bevorstehen.

Tannenbäume im Podbi-Park

Bundesweit gibt es regionale Nadelstichaktionen. Zu dem Tannenbaumprotest am Podbi-Park, mit dem der rückwärtige Passagenzugang an der Lister Straße kurzzeitig blockiert war, hat sich die Organisation Ende Gelände bekannt, die auch federführend den Protest mit besetzten Bäumen am Südschnellweg organisiert.

Protest gegen Braunkohletagebau: Fahrzeuge der Polizei stehen am Rand des Tagebaus Garzweiler II am Rande von Lützerath. Lützerath soll zur Erweiterung des Braunkohletagebaus Garzweiler II abgebaggert werden. © Quelle: Henning Kaiser (dpa)

„RWE steht ganz real für den Kapitalismus, der unsere Lebensgrundlage zerstört und die Klimakatastrophe befeuert und das überall, nicht nur in Lüzerath. Menschen auf der ganzen Welt sind jetzt schon von der Klimakrise betroffen. Naturkatastrophen, Dürren, Flucht. Das muss uns bewusst sein, wenn wir über die Klimakrise sprechen“, wird eine Aktivistin namens Merle Strom in dem Bekennerschreiben zitiert.

„Wir sind doch die Guten“

In der Büroetage von RWE fühlt man sich indessen zu unrecht an den Pranger gestellt. „Wir sind doch die Guten“, sagt eine Mitarbeiterin. Vom Büro in Hannover aus werden Windkraftprojekte gemanagt, in Kürze sollen Solarparks hinzukommen. Wirtschaftlich betrachtet allerdings sind es nur unterschiedliche Bereiche des Konzerns RWE, der für die Erweiterung des Braunkohletagebaus bei Lützerath unter anderem auch Windräder abgerissen hat.

Mit der hannoverschen Aktion will das regionale Klimabündnis auch für weitere Protestaktionen werben. Unter anderem hat die Bewegung Fridays for Future für Sonnabend, 14. Januar, Busse organisiert, die von Hannover nach Lüzerath zur zentralen Protestkundgebung fahren.