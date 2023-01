﻿„Lützerath ist überall“: 250 Menschen demonstrieren auf dem Ernst-August-Platz

Etwa 250 Menschen haben am Mittwoch gegen die Räumung des kleinen Ortes Lützerath in Nordrhein-Westfalen demonstriert. Dort besetzen Aktivistinnen und Aktivisten das Dorf, um den Braunkohleabbau durch das Unternehmen RWE zu verhindern.

Hannover. Ein breites Bündnis verschiedener Gruppen ist am Mittwoch in Hannover für den Erhalt des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Polizei versammelten sich etwa 250 Menschen auf dem Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof, die Teilnehmer zogen auch am Landtag vorbei.