﻿Eigentlich ist Lützerath verloren, was können Sie noch bewirken, Herr Dzienus?

Bei der Ausreisekontrolle am Flughafen Hannover fiel Beamten der Bundespolizei am Mittwoch ein 58-Jähriger auf. Der Mann wollte in die Türkei reisen. Seine Strafe aus einer Verurteilung wollte er wohl in Deutschland zurücklassen. Weil er einen größeren Barbetrag zahlen konnte, musste er nicht in Haft.