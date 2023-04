﻿ A400M aus Wunstorf beklebt: Luftwaffe wirbt für Großübung „Air Defender 23“

Washington D.C./Wunstorf. Einer der rund 40 Bundeswehr-Transportflieger A400M aus Wunstorf macht ab sofort Werbung für die anstehende Großübung „Air Defender 23“ im Sommer. Die Luftwaffe hat erstmals das Heck einer Transportmaschine bekleben lassen, um auf das Manöver aufmerksam zu machen. Zurzeit ist die Maschine in der amerikanischen Hauptstadt Washington D.C.

Das Leitwerk des A400M ziert seit dem Wochenende auf der linken Seite die deutsche Flagge zusammen mit der Quadriga vom Brandenburger Tor, auf der anderen ist die US-Flagge zusammen mit der Freiheitsstatue zu sehen. Laut Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhartz ist es das erste Mal in der Geschichte der Luftwaffe, dass ein „Dickschiff“ solch eine Folierung erhält. Bislang wurden zu besonderen Anlässe stets etwa Eurofighter oder Tornados n beklebt. Mit Blick auf den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) komme Niedersachsen so gleich zweimal zu Ehren.

Plakativ: Der A400M macht ab sofort mit deutscher und US-amerikanischer Flagge am Heck Werbung für die Großübung „Air Defender 23“. © Quelle: Peer Hellerling

„Air Defender 23“: US-Militär schickt 100 Flugzeuge

Die erste Reise des A400M mit der Kennung „54+21“ führte ihn am Montagmorgen direkt über den großen Teich: von Wunstorf via Halifax in Kanada nach Washington D.C. zur Andrews Air Base. Der Stützpunkt ist auch Heimathafen der „Air Force One“ des amerikanischen Präsidenten. Am Donnerstag geht es zurück. Der Grund des deutschen Besuchs: Die Amerikaner stellen etwa die Hälfte der Maschinen der Übung. Wunstorf wiederum spielt dabei eine zentrale Rolle bei der Logistik: Neben den ohnehin schon etwa 40 Stück des A400M sollen 13 US-Transporter und -Tanker dort starten sowie landen. Die Vorbereitungen laufen bereits jetzt.

„Air Defender 23“ ist laut Luftwaffe „die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Nato-Gründung“. Hauptakteur ist dabei die amerikanische Air National Guard. 24 Nationen – nicht alle gehören dem Militärbündnis an – nehmen an dem von Deutschland organisierten Manöver teil. Die USA schicken beispielsweise den modernsten Kampfjet F-35, den auch die Bundeswehr beschaffen wird. Insgesamt werden vom 12. bis 23. Juni mehr als 220 Luftfahrzeuge involviert sein – vom Kampfflieger bis zum Versorgungsflugzeug.

Drei große Übungszonen über Deutschland

Da Deutschland der Ausrichter ist, wird ein Großteil der Übung auch hierzulande stattfinden. „Air Defender 23“ wird seit Jahren geplant, bekommt durch den Krieg in der Ukraine allerdings neue Brisanz. Während Wunstorf als Logistikdrehkreuz fungiert, werden in Jagel (Schleswig-Holstein), Rostock-Laage, Spangdahlem (Rheinland-Pfalz), Lechfeld (Bayern) und im niederländischen Volkel Kampfjets stationiert. Die Übungsgebiete befinden sich über dem deutschen Teil der Nordsee, in Ostdeutschland sowie im Süden der Republik.