Party und Nachbarschaftstreffen zugleich: Beim Fest in Linden-Süd wurde gefeiert – aber auch über die Zukunft des Viertels diskutiert. Ein Rundgang über die Deisterstraße.

Hannover. Schon aus einiger Entfernung war die Stimmung deutlich zu spüren: Musik und Stimmengewirr schlug Besucherinnen und Besuchern entgegen, ein wenig weiter stieg einem dann auch der Geruch von Gegrilltem in die Nase. Dieses Stadtteilfest war auch ein überdimensionales Nachbarschaftstreffen: Bei „Lust auf Linden-Süd“ fühlte es sich fast so an, als wäre das ganze Quartier unterwegs.