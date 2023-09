﻿Lustige Katzenvideos: Tiho-Forscherinnen zeigen, warum das oft nicht harmlos ist

Hannover. Eine Frau klebt ihrer Katze vier Klebestreifen auf die Pfoten. Das Tier bekommt große Augen, windet sich umher und rennt mit buschigem Schwanz davon. Aus dem Hintergrund hört man Gelächter. Solche Videoschnipsel findet man zuhauf bei Instagram, Tiktok oder Youtube. Sie werden millionenfach aufgerufen. Doch oft steckt hinter den vermeintlich witzigen Ausschnitten Tierleid, mahnen Wissenschaftlerinnen der Tierärztlichen Hochschule Hannover (Tiho).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für ein Forschungsprojekt haben sie Hunderte dieser Videos ausgewertet und zusätzlich mehr als 3200 Menschen online befragt. „Wir sind erschrocken, wie wenig Wissen über das Tierverhalten da ist“, sagt Alina Stumpf, Tiho-Tierärztin. Sie zeigt ein Video: Ein kleines Kind umarmt einen Hund. Der Golden Retriever hat die Augen weit aufgerissen, die Ohren nach hinten geklappt. Die Halterinnen oder Halter deuten diese Warnsignale falsch und glauben sogar, dem Hund hätte es gefallen. Auch die Reaktionen in den Kommentaren sind positiv. Eine Userin schreibt: „Große Hunde sind voller Liebe.“

„Es wird Geld auf Kosten der Tiere verdient“

Manche Menschen verdienen mithilfe ihrer Haustiere in den Netzwerken Geld. Sie werden Petfluencer genannt und können mit den Beiträgen sogar ihren Lebensunterhalt bestreiten. Doch so niedlich wie viele andere findet Michaela Fels die Bilder einiger Accounts nicht. „Die Tiere werden vermenschlicht, es wird ein nicht-reales Tierbild vermittelt“, sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Tiho. Auch sie hat ein Bild dabei: Der Zwergspitz eines bekannten Petfluencers sitzt dort kostümiert auf einem Staubsaugerroboter – offensichtlich ein Werbedeal für den Hersteller des Geräts. „Es wird Geld auf Kosten der Tiere verdient“, sagt Stumpf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Videos, in denen Tiere ganz offensichtlich gequält werden, sind auf den gängigen Plattformen verboten. „Viele enthalten aber verstecktes Tierleid“, sagt Fels. So würden Qualzuchten wie zum Beispiel der Mops propagiert, gefährliches Halbwissen vermittelt, Scherze auf Kosten der Tiere gemacht und Missgeschicke provoziert. Challenges verbreiteten sich im Netz und werden mit den eigenen Vierbeinern nachgemacht. Es ginge sogar so weit, dass Menschen Tiere in Gefahrensituationen bringen. „Nur um sie hinterher für ein Video zu retten“, erklärt Wiebke Plasse von der Welttierschutzgesellschaft (WTG).

Menschen vom Land erkennen häufiger Tierleid

Die Onlineumfrage hat gezeigt, dass ein Großteil der Teilnehmenden solche vermeintlich lustigen Tiervideos bereits gesehen hat. Aber nur 46 Prozent haben das Leid dahinter in den meisten Fällen erkannt. Rund 30 Prozent hätten sogar Wohlergehen wahrgenommen. Auffällig: Menschen auf dem Land merken häufiger als Städterinnen und Städter, wenn sich Tiere in Videos unwohl fühlen.

Möpse sind sehr beliebt in den sozialen Medien: Sie sind wegen ihrer verkürzten Nase aber eine Qualzucht. © Quelle: Matthias Balk/dpa

„Wir raten dazu, diese Videos zu ignorieren“, sagt Fels. Sie zu teilen, anzusehen, zu liken oder zu kommentieren, befeuere nur den Algorithmus in den sozialen Medien. Das Dilemma: Selbst wenn man sein Missfallen in den Kommentaren ausdrücke, würde das Video dadurch weiter verbreitet. „Vor allem die Challenges sind voller Inhalte, die für den Tierschutz relevant sind. Sie fangen vielleicht noch harmlos an, werden dann aber immer mehr aufgebauscht“, sagt Stumpf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kein Like für Tierleid

Am besten sei es noch, die Inhalte zu melden. Doch die Plattformen löschten nur wenige Videos und Bilder. Für Unternehmen und Agenturen, die mit Petfluencern zusammen arbeiten, hat die Tiho daher einen Leitfaden entwickelt. Stumpf ist für ihre Aufklärungsarbeit an hannoversche Schulen gegangen. Mit dem Account „Kein Like für Tierleid“ informiert die Tiho bei Instagram.

Vor allem für junge Menschen gehöre „das Haustier zur visuellen Darstellung“ in den sozialen Netzwerken dazu, weiß Claudia Riesmeyer von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Medienforscherin hat den Eindruck, dass gepostete Aufnahmen von Tieren nicht so sehr reflektiert würden wie zum Beispiel das Selfie mit sich und den Freunden.

Lesen Sie auch

„Man kann die Tiere ja nicht einfach fragen, ob sie sich gerade wohlfühlen“, sagt Kerstin Röhrs, Fachtierärztin für Verhaltenskunde aus Hamburg. Zu oft sei die Kommunikation daher einseitig. Selbst die Menschen, die in den Videos mit den Tieren interagieren, deuteten Signale falsch. „Dabei haben Tiere eine sehr feine Körpersprache“, erklärt Röhrs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Woran erkannt man Tierleid?

Woran erkannt man nun, dass Vierbeiner unter Stress stehen? Bei Hunden seien es oft nach hinten oder zur Seite gelegte Ohren, erklärt Röhrs. Wenn die Maulspalte zu sehen sei oder Kopf und Schwanz tief gehalten werden, sei dies ein deutliches Anzeichen. „Wenn der Hund den Blick abwendet, blinzelt, pfötelt oder mit der Zunge sein Maul schleckt, sind das Beschwichtigungssignale“, sagt Stumpf. Werden diese vom Menschen dauerhaft ignoriert, könnte der Hund irgendwann zubeißen.

Bei Katzen verraten die Pupillen viel vom Innenleben des Tieres. Weit aufgerissene Augen, ein aufgeplüschtes Fell und nach unten geknickte Ohren zeigen, dass die Katze gerade ängstlich oder aggressiv ist.

HAZ