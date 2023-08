Gymnasium

1500 Schülerinnen und Schüler werden künftig in der Lutherschule in Hannovers-Nordstadt Platz finden. Ein Erweiterungsbau am Stammsitz soll die bisherige Außenstelle überflüssig machen, auch das alte Haupthaus wird dafür umgebaut. Dort sollen alle Klassenräume Breitbandanschluss für mobiles Internet bekommen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket