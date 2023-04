﻿„Lyriden“ im Anflug: Sternschnuppen auch in Hannover zu sehen

Kostenfrei bis 11:00 Uhr lesen

Geflüchtete

Die Stadt Hannover hat laut Innenministerium ihr Soll in der Vergangenheit übererfüllt. Trotz fehlendem Flüchtlingszuzug hält sie aber an allen Flüchtlingsunterkünften fest – auch an neu geplanten wie der an der Leibnizschule. Auch in der Region hat sich die Lage entspannt.