﻿Vor 90 Jahren: Wie die Nazis 1933 in Hannover an die Macht kamen

Vor 90 Jahren kamen die Nazis an die Macht. In Hannover demonstrierten Zehntausende dagegen – doch den Weg in die Barbarei konnten sie nicht mehr aufhalten. Binnen weniger Wochen festigten Hitlers Leute 1933 in der Stadt brutal ihre Position.

Hannover. Es muss ein gespenstischer Aufmarsch gewesen sein. Am Abend des 30. Januar 1933 veranstalteten die Nazis in Hannover einen „Fackelzug des Sieges“. Mehr als 5000 Menschen versammelten sich gegen 21 Uhr auf dem Welfenplatz und zogen zum Aegi – eine Marschkolonne mit Trommelklängen, die ein „Sinnbild der Volksgemeinschaft“ darstellen sollte.

Es ist schwer zu sagen, wie deutlich den Menschen damals vor Augen stand, was für einen epochalen Bruch der 30. Januar 1933 in der Geschichte markieren würde. Die Nazis stilisierten den Tag später zum Datum ihrer „Machtergreifung“ – schon der Terminus suggerierte dabei, sie wären heroisch in die Bresche gesprungen, als die Demokratie am Ende war.

Zu Ehren von Hitlers Geburtstag: SA-Aufmarsch, ausgehend vom Waterlooplatz, am 20. April 1933. © Quelle: Walter Ballhause (Archiv)

Der pompöse Fackelzug zeigt indes, dass Hitlers Ernennung zum Reichskanzler schon damals für die Nazis eine immense Bedeutung hatte. Auch ihre Gegner erkannten dies und reagierten schockiert: „Wir waren an diesem Tag deprimiert“, sagte August Holweg, der spätere SPD-Oberbürgermeister, in der Rückschau. „Die Genossen waren sich einig, dass alles schiefgehen würde, falls Hitler einmal an die Macht kommen würde.“

Viele Bürgerliche wählten Hitler

Relativ früh hatte sich in Hannover eine Ortsgruppe der NSDAP gegründet. Am 2. Juli 1921 hoben zehn Männer und drei Frauen diese im Bierlokal von Friedrich Oelse nahe der Christuskirche aus der Taufe. Bis Ende der Zwanzigerjahre blieben die Nazis in Hannover jedoch eine Splitterpartei. Erst, als die Wirtschaftskrise durchschlug, fielen ihre Thesen auch hier auf fruchtbaren Boden.

Wahlkampf 1933: Vor einem Wahllokal in der Brüderstraße warben Sympathisanten verschiedener Parteien mit Plakaten. © Quelle: Arbeiterfotografie Gruppe Hannover FZH Weiße Rose

Entgegen der NS-Propaganda waren es in Hannover weniger die Arbeiter, die Hitler unterstützten, als vielmehr Menschen, die zuvor bürgerliche Parteien gewählt hatten. Der Historiker Klaus Mlynek hat herausgearbeitet, dass SPD und KPD bei den Wahlen im Juli 1932 ihren Anteil im roten Linden-Nord sogar noch ausbauen konnten, auf 72,1 Prozent. In der vornehmen List stimmten 1932 indes mehr als 52 Prozent für die Nazis, während die bürgerlich-konservativen Parteien Verluste hinnehmen mussten.

In den Tagen um den 30. Januar zeigte sich in Hannover noch einmal viel von dem, was den Weg in die Diktatur begünstigt hatte: der mangelnde Widerstand der Konservativen, sofern diese die Demokratie überhaupt wollten. Die Republikfeindlichkeit der Kommunisten. Und die Zerstrittenheit der Linken.

Kampf um die Vormacht auf der Straße: Eine Nazi-Kolonne marschiert um 1933 durch Hannover. © Quelle: HAZ-Archiv

Während die Nazis ihren Fackelzug unbehelligt durchführen durften, untersagte Hannovers sozialdemokratischer Polizeipräsident Erwin Barth eine kommunistische Veranstaltung. Als die KPD am 31. Januar dann doch noch eine Kundgebung auf dem Klagesmarkt abhielt, kritisierte der Redner Fritz Jung vor 3000 Menschen vor allem die „Ruhe und Besonnenheit“, mit der SPD und Gewerkschaften auf den Machtwechsel reagiert hatten.

Großdemo für die Freiheit

Tatsächlich fand die SPD lange keine Antwort auf die Brutalität der Nazis. Selbst als SA-Leute im Juni 1931 den Arbeiter Reinhold Pammler, der sich im demokratischen „Reichsbanner“ engagierte, in Vahrenwald erschlugen, zeigte sich die Parteiführung duldsam: „Gewalt kann man nicht mit Gewalt bekämpfen“, hieß die Parole. Die SPD blieb bei den Spielregeln der Republik, im Rahmen der Legalität – und hübsch auf Distanz zu den Kommunisten. August Holweg nannte es später „tragisch, dass wir keine gemeinsame Linie fanden“.

„Tragisch, dass wir keine gemeinsame Linie fanden“: Hannovers Oberbürgermeister August Holweg (l.) in den Siebzigerjahren mit Bundespräsident Gustav Heinemann. © Quelle: Heinz Koberg

Dennoch zeigte sich die Demokratie in Hannover noch einmal wehrhaft, zumindest ein bisschen. Am 19. Februar 1933 kamen Zehntausende zu einer Kundgebung SPD-naher Gruppen. „Zeigt der Reaktion, daß Hannover rot bleibt!“, hieß es auf einem Flugblatt: „Der dröhnende Schritt von Zehntausenden von Männern und Frauen des schaffenden Volkes soll allen Hand- und Kopfarbeitern ins Bewußtsein hämmern, daß es um die Freiheit geht!“ Um 15 Uhr versammelten sich SPD-nahe Gruppen auf dem Klagesmarkt, dann zogen sie durch die Südstadt. Rund 45.000 Menschen zeigten bei der Demonstration Flagge.

In der Innenstadt kam es unterdessen immer wieder zu Schlägereien. SA-Leute durchsuchten Menschen willkürlich nach Waffen, wer protestierte, wurde verprügelt. Die Polizei stand den Krawallen hilflos gegenüber. Schon im Februar patrouillierten Polizisten teils gemeinsam mit SA und SS, die als „Hilfspolizei“ zugelassen wurden. Am 13. Februar wurde Polizeipräsident Barth beurlaubt und durch den SA-Obergruppenführer Viktor Lutze ersetzt.

Demonstration für die Demokratie: Trauerzug für die von Nazis erschossenen Reichsbannerleute Wilhelm Heese und Willi Großkopf am 25. Februar 1933 in der Nikolaistraße. © Quelle: HAZ-Archiv

Besonders blutig verlief der „Überfall am Lister Turm“: Am 21. Februar eröffneten SA-Männer, die sich zwischen Bäumen und Sträuchern in der Eilenriede versteckt hatten, hinterrücks das Feuer auf Teilnehmer einer SPD-Veranstaltung. 19 Männer wurden dabei verletzt, Willi Großkopf und Wilhelm Heese starben. Ihre Beerdigung geriet noch einmal zu einer Demonstration für die Demokratie: Tausende säumten die Hildesheimer Straße vom Aegi Richtung Seelhorster Friedhof.

Terror nach dem Reichstagsbrand

Wegen ihrer Berichte über den Terroranschlag wurden Zeitungen von SPD und KPD verboten. Der Brand des Reichstages in der Nacht zum 28. Februar, den die Nazis den Kommunisten anlasteten, lieferte den neuen Machthabern einen willkommenen Anlass für weitere Repressalien: Allein in Hannover wurden mehr als 100 Kommunisten verhaftet.

Boykottaufruf am Schaufenster: Am 1. April 1933 forderten die Nazis auch in Hannover dazu auf, nicht mehr in jüdischen Läden wie diesem Hutgeschäft in der Altstadt zu kaufen. © Quelle: Historisches Museum

Sozialdemokratische Familien schafften jetzt eilends „belastendes“ Material aus den Wohnungen. „Uns war klar, dass es nun nicht mehr nur die Kommunisten treffen würde“, erinnerte sich der Widerstandskämpfer Karl Nasemann später. Bald waren die Gefängnisse überfüllt. Prompt richteten vermeintlich pflichtbewusste Beamte in Moringen in einem früheren Waisenhaus ein KZ ein. Am 11. April wurden erste Häftlinge aus Hannover, meist Angehörige von KPD und SPD, dorthin transportiert.

Mit dem berüchtigten „Ermächtigungsgesetz“ übergaben bürgerliche Parteien im März 1933 den Nazis die Macht praktisch auf dem Silbertablett: Die Regierung bekam weitgehende Vollmachten, die Republik wurde faktisch abgeschafft. Der langjährige HAZ-Chefreporter Dieter Tasch hat beschrieben, wie sich das Leben in Hannover binnen weniger Wochen veränderte.

Plötzlich viele Braunhemden

„In Vereinen und am Arbeitsplatz, in Schulen tauchten plötzlich Menschen auf, die das Parteiabzeichen oder das Braunhemd trugen“, schrieb er. Kaufleute hissten nun Hakenkreuzfahnen. Auf Schulhöfen mussten Kinder bei „freiwilligen“ Appellen antreten. Zeitungen und Parteien wurden verboten. Sogar Brieftauben sozialdemokratischer Züchter durften nicht mehr fliegen und mussten an die Gestapo abgeliefert werden.

In brauner Uniform: Die „Bürgervorsteher“-Fraktion der NSDAP im Rathaus 1933. © Quelle: HAZ-Archiv

Das Bürgervorsteherkollegium, dem heutigen Rat vergleichbar, wurde praktisch entmachtet – ein von Nazis dominierter „Hauptausschuss“ übernahm seine Funktion. Das parlamentarische System war damit auch auf kommunaler Ebene beseitigt. Beamte wurden ohne viel Federlesens gefeuert, stramme Nazis bekamen ihre Posten.

Der von den Nazis drangsalierte Vorstandsvorsitzende der Landesversicherungsanstalt, der liberale Politiker Martin Frommhold, erschoss sich in seinem Büro. „Ich tue es nur, wenn ich annehmen muss, dass mein Scheiden Euch die Lebensmöglichkeit erleichtert“, schrieb er in einem erschütternden Abschiedsbrief an seine Familie.

Vermeintliche soziale Wohltaten: Zehntausende Arbeitslose nahmen zu Hitlers Geburtstag am 20. April 1933 in der Limmerstraße ein „Führerpaket“ mit Nahrungsmitteln entgegen. © Quelle: Walter Ballhause, Arbeiterfotografiegruppe Hannover, FZH Weiße Rose

Der jüdische Schauspieldirektor Georg Altmann verlor seinen Posten ebenso wie der Bibliotheksrat Werner Kraft: „Meine Anstellung war lebenslänglich und hörte 1933 auf“, schrieb der Literat, der nach Palästina fliehen konnte, später. In der heutigen Leibniz-Bibliothek war bis zu deren Umbau vor wenigen Jahren der Werner-Kraft-Saal nach ihm benannt.

„Rein arisches Personal“

Bei Karstadt werden 74 jüdische Angestellt entlassen, bald hängen an vielen Geschäften Schilder „Hier werden Sie von rein arischem Personal bedient“. Am 23. März wird der Corvinusplatz vor der Stadthalle in Adolf-Hitler-Platz umbenannt. Kurz darauf entscheidet der Magistrat, dass alle „nach Marxisten, Juden und Jüdisch-Versippten“ benannten Straßen andere Namen bekommen sollen.

Sturm auf das Gewerkschaftshaus: 1933 wehte die Hakenkreuzfahne auf dem Gebäude an der Goseriede. © Quelle: unbekannt

Rund 200 SS-Männer stürmen am 1. April das Gewerkschaftshaus in der Nikolaistraße, verprügeln und verhaften Angestellte. Akten fliegen aus den Fenstern, eine schwarz-rot-goldene Fahne wird verbrannt, eine Hakenkreuzflagge auf dem Dach aufgezogen.

Mit großer Brutalität festigen die Nazis auch in Hannover binnen weniger Monate ihre Macht. Doch trotz aller Repressalien gegen andere Parteien bekommt die NSDAP bei den Reichstagswahlen am 5. März in Hannover nur 42,3 Prozent. Die SPD behauptet sich bei 31,9 Prozent – immerhin 13,6 Punkte mehr als im Reichsdurchschnitt. Den Weg in die Barbarei konnte dies allerdings schon nicht mehr aufhalten.

Oft wurde beschrieben, dass die Herrschaft der Nazis auf einer Mischung aus Terror und Zustimmung basierte. Doch es gab auch handfesten Widerstand. Am 26. April meldete ein Spitzel, dass ein Schlachter in der Schmiedestraße ein Stück Fleisch ins Schaufenster gehängt habe. Aufschrift: „Heil dem Schwein sein Hinterteil.“