Thomas Kundt ist wohl der bekannteste Tatortreiniger Deutschlands. Und anders als die prominente Filmfigur übt er den Job tatsächlich auch aus. Im April 2023 tritt er mit seiner Show „Was am Ende bleibt“ im Pavillon Hannover auf – und berichtet aus seinem manchmal ziemlich ekligen Berufsalltag.

Maden, Blut und Leichen: Tatortreiniger tritt mit Show in Hannover auf

Hannover. Ein gemütlicher Abend mit schönen Bildern und Geschichten wird es nicht – dafür aber wahrscheinlich ein ziemlich spannender. Thomas Kundt, seines Zeichens Tatortreiniger und Desinfektor, kommt mit seiner „Was am Ende bleibt“-Tour am 18. April 2023 (20 Uhr) in den Pavillon Hannover.

Dabei wird es auch um eingetrocknetes Blut auf dem Teppich, umherlaufende Maden oder Fäkalien an der Wand gehen. Womöglich ist das auch der Grund dafür, dass die Show erst ab 18 Jahre freigegeben ist. Kundt erzählt davon, was er bei seiner Arbeit alles schon erlebt hat – und das ist manchmal ziemlich eklig.

Tatortreiniger Thomas Kundt in einer Wohnung, in der vor kurzem ein Bewohner tot aufgefunden wurden. © Quelle: Wolfgang Sens

Hinter jeder Leiche stecke auch eine Historie, sei es ein Kriminalfall oder ein trauriges Schicksal, so Kundt: „Ich möchte pietätvoll aufklären und eine soziale Botschaft übermitteln. Vieles wäre vermeidbar, wenn wir mehr darüber sprechen würden.“

Schockierende und humorvolle Geschichten

Schockierend aber manchmal auch humorvoll seien die Geschichten, die Kundt erzählt. Er gibt aber auch Einblicke in sein ganz normales Berufsleben. Der Tatortreiniger fachsimpelt, wie man Leichenflüssigkeit entfernt und wie das Geschäft mit dem Tod funktioniert. Unser Netzwerk-Partner, die Leipziger Volkszeitung, hat Kundt bereits an einen Leichenfundort begleitet. Dort erklärt er, warum er Leichengeruch nicht wieder vergisst (+).

Kundts vor einem Jahr erschienenes Buch „Nach dem Tod komm ich“ wurde zum Spiegel-Beststeller. Zudem plaudert er in seinem Podcast „Was sonst niemand sieht“ von seinen Fällen.

Tickets für die Show gibt es im HAZ/NP-Ticketshop ab 33,25 Euro.

