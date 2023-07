Im Seesalon am Nordufer: Das Maschseefest exklusiv und privat genießen

Hannover. Mittendrin und trotzdem exklusiv: Das geht im Seesalon auf dem Maschseefest, dem größten Sommerevent Niedersachsens. Am 26. Juli geht es los. Laden Sie Ihre Freunde, Familie oder Mitarbeitenden zum Geburtstag, zur Sommerfeier oder einfach für einen schönen gemeinsamen Sommersonnabend in den Madsack-Seesalon ein. Eine der schönsten Locations rund um den Maschsee.

Direkt am Nordufer neben der Anlegestelle der Maschsee-Rundfahrten verleben Sie den Samstagabend im maritimen Flair mit Blick auf das in der Abendsonne glitzernde Wasser, das belebte Nordufer und die Heinz-von-Heiden-Arena. Vor Regen geschützt und trotzdem draußen. Mit kühlen Drinks und köstlichen Speisen, von den Servicekräften direkt an Ihren Platz gebracht.

Genießen Sie das Maschseefest mit den Menschen, die Sie um sich haben möchten, mit bester Sitz- und Ausblickgarantie und vor allem ganz ohne Stress. Buchen Sie sich kurzfristig ab zwei Personen und ab 17 Uhr für einen Abend im Seesalon ein, mögliche Termine sind der 29. Juli, 5. August und 12. August. Für 115 Euro inklusive aller Speisen und Getränke pro Person.

An Seesalon-Tickets kommen Sie über das Kontaktformular auf der Homepage unter madsack-seesalon.de, per E-Mail an l.wagner@madsack.de oder per Telefon unter 0511/ 518 2107.

