Bürgermeister und Unternehmer treffen sich am Maschsee

Hannover. „Ich begrüße Sie am schönsten Platz am Maschsee – zum ersten Mal seit zwölf Jahren im Pullover“, sagte Madsack-Verlagsleiter Günter Evert zu den rund 100 Gästen im Madsack-Seesalon. „Wir machen dieses Event einmal im Jahr, um in Kontakt mit den Bürgermeistern und Spitzen der Stadt zu kommen.“

Gekommen war auch Regionspräsident Steffen Krach (SPD), der eigentlich in Elternzeit ist. „Ich schaue ganz genau, welche Einladungen ich in der Zeit annehme – aber das Bürgermeister-Treffen im Madsack-Seesalon ist mir wichtig. Dieses Jahr ganz besonders, ich hab die Kollegen ja seit ein paar Wochen nicht gesehen.“ Familie Krach hat in den vergangenen Wochen in Österreich, Italien und Kroatien geurlaubt. In Österreich besuchte Fan Krach das 96-Trainingslager, in Italien traf er Kollege Claudio Provenzano (SPD), Garbsens Bürgermeister.

Bürgermeister trifft Club-Betreiber: Claudio Provenzano (links) mit „Baggi“-Betreiber Martin Polomka. © Quelle: Florian Petrow

Der war an diesem Abend ebenfalls zu Gast – und genauso erholt aus dem Italienurlaub zurück. „Man sieht die Bürgermeister-Kollegen ja sonst vor allem in Sitzungsrunden. Es ist schön, sich auch mal entspannt und in schöner Atmosphäre zu treffen.“

Finanzdezernent Axel von der Ohe sagte: „Ich freue mich immer, auf die Bürgermeister aus den Bezirken und der Region zu treffen.“ Besonders auf dem Maschseefest. „Wir lassen uns die Laune vom Wetter nicht verderben. Ich hoffe für die Betreiber wirklich auf ein paar starke letzte Tage.“

Starke Frauen: Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten (Mitte) mit ihren Pressesprecherinnen Anne Wellhöner (links) und Janique Bohrmann. © Quelle: Florian Petrow

Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten betonte, dass das Maschseefest aus Sicht der Polizei bislang erfreulich ruhig verlaufen sei. „Mit den Straßenkontrollen am vergangenen Wochenende haben wir unseren Fokus noch einmal auf Alkohol und Drogen gelegt“, sagte die 52-Jährige. Jetzt freue sie sich auf schöneres Wetter und hofft, „dass es so friedlich bleibt wie bislang“.

Hannovers Chefinnen und Chefs sind zurück aus dem Urlaub

Hannoverimpuls-Geschäftsführerin Doris Petersen hatte es braun gebrannt nach 42 Stunden Rückreise aus den USA gerade so pünktlich in den Seesalon geschafft. „Einer der Rückflüge ist ausgefallen, das war wie ein Domino-Effekt auf die anderen Flüge.“ Dennoch war sie topfit. „Wir waren sonst immer in Europa unterwegs. Die USA-Reise haben wir 2020 geplant und wegen Corona drei Jahre verschoben.“ Jetzt war es endlich so weit. Für Familie Petersen ging es von New York über Washington und Savannah nach Florida.

Geschäftsfrauen: Barbara Schulte (von links), Marina Barth, Maike Bielfeldt und Doris Petersen. © Quelle: Florian Petrow

Flughafenchef Martin Roll hat seinen Übersee-Flug noch vor sich: Am Samstag geht es für drei Wochen mit seinem Mann nach Kanada. „Wir fliegen natürlich von Hannover“, betonte Roll. „Wir landen in Montréal, dann geht es mit dem Zug nach Halifax und von da zu den Magdalenen-Inseln. Da ist Natur pur, man kann unter anderem am Wasser herrlich die Vögel beobachten.“ In der Hauptferienzeit zu verreisen, ist für den Flughafenchef nur möglich, weil es Co-Geschäftsführer Maik Blötz gibt. „Wir vertreten uns gegenseitig. Ich weiß, dass ich mich zu hundert Prozent auf ihn verlassen kann – deswegen kann ich entspannt verreisen.“

Gipfeltreffen: Thomas Düffert (links), Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Madsack Mediengruppe, und Stefan Hilscher vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger. © Quelle: Florian Petrow

Das klingt nach Entschleunigung. Der Abend im Madsack-Seesalon war ein gelungener Vorgeschmack.

