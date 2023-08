Baustelle in Hannover

Am Mittwoch ist ein Mähdrescher in der Baustelle auf dem Südschnellweg in Hannover stecken geblieben und hat für ordentlichen Stau gesorgt. Am Abend musste die B3 dann sogar gesperrt werden, damit die Landmaschine von der Straße fahren konnte. Doch wie konnte sich der Mähdrescher überhaupt festfahren? Nach einer Antwort auf diese Frage sucht aktuell die Polizei.

