Mähdrescher blockiert stundenlang den Südschnellweg – Bergung gelingt am Abend

Hannover. Viel Aufwand für einen gestrandeten Mähdrescher: Die Landmaschine hatte sich am Mittwoch, 16. August, in der Baustelle am Südschnellweg festgefahren. Das sorgte erst einmal für einen langen Stau am Morgen, am Abend musste der Südschnellweg dann erneut gesperrt werden, um das schwere Gerät von der Straße zu fahren. Doch die Bergung ging schneller als gedacht: Nach knapp einer Stunde konnte die B3 wieder freigegeben werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sperrung der B3 ist kürzer als gedacht

Dabei hatte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit einer Sperrung von zwei bis drei Stunden zwischen dem Kreuz Seelhorst und dem Landwehrkreisel gerechnet. Um kurz nach 20 Uhr starteten die Arbeiten. Mit einem Kran mussten zunächst die Elemente der Betonleitwand herausgehoben werden. Aber bereits nach einer knappen halben Stunde konnte der Mähdrescher von der Brücke in Richtung Hildesheimer Straße rollen. Dann setzten die Arbeiter die Betonleitwände mithilfe des Krans wieder auf die Fahrbahn.

Betonleitplanken werden wieder eingesetzt: Knapp eine Stunde nach Beginn der Sperrung sind die Arbeiten fast abgeschlossen. © Quelle: Frank Tunnat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mähdrescher auf der B3 sorgt für reichlich Stau im Berufsverkehr

Der Verkehr wurde während der Sperrung umgeleitet. Größere Staus blieben am Abend laut Verkehrsmanagementzentrale aber aus. Nicht so am Mittwochmorgen: Der Claas-Mähdrescher hatte sich mitten im Berufsverkehr festgefahren. Die Baustelle am Südschnellweg im Bereich der Brücke über die Hildesheimer Straße ist ohnehin schon als Nadelöhr bestens bekannt – besonders auf dem Weg aus Ricklingen in Richtung Seelhorster Kreuz.

Unterwegs auf der Bundesstraße: Dieser Mähdrescher hat am Mittwochmorgen für einen Stau auf dem Südschnellweg gesorgt. © Quelle: Luca Wolff/privat

Es ging nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Um kurz nach 7 Uhr konnte sich die Erntemaschine am Ende der Baustelle „nicht mehr bewegen“, wie es ein Sprecher der Polizei formulierte. Der Stau erreichte in der Spitze eine Länge von fast vier Kilometern – bis hinter das Seelhorster Kreuz. Autofahrerinnen und Autofahrer wurden gebeten, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.

Lesen Sie auch

Südschnellweg: Anderthalb Stunden Stau am Morgen

Es dauerte bis 8.28 Uhr, ehe die Strecke am Morgen wieder frei war und der Stau sich auflöste. Der Mähdrescher konnte durch die Lücke der Baustelle gefahren werden und blockierte damit nicht mehr den Verkehr. Allerdings bedeutete das auch, dass die Erntemaschine bis zu ihrer endgültigen Bergung am Abend an Ort und Stelle bleiben musste.

HAZ