Gestrandeter Mähdrescher: Südschnellweg wird für Bergung voll gesperrt

Hannover. Jetzt kommt das große Besteck: Um den gestrandeten Mähdrescher in der Baustelle am Südschnellweg zu bergen, müssen Barrieren entfernt werden. Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt, wird deshalb die B3 am Mittwochabend voll gesperrt. Für die übrigen Verkehrsteilnehmer bedeutet das also zum zweiten Mal Behinderungen.

Die Vollsperrung beginnt demnach um 20 Uhr. „Um die nötige Rangierfläche herzustellen, werden Elemente der Betonleitwand mit einem Kran herausgehoben“, teilt die Landesbehörde mit. Aus Sicherheitsgründen und auch, um im Anschluss den Mähdrescher gefahrlos bergen zu können, wird deshalb der gesamte Südschnellweg zwischen Landwehrkreisel und Seelhorster Kreuz gesperrt.

Mähdrescher-Bergung: Behörde plant mit drei Stunden

Die Landesbehörde nennt die Vollsperrung zwar „vorübergehend“, kalkuliert allerdings mit zwei bis drei Stunden. Die Umleitungsstrecke für alle anderen Verkehrsteilnehmer aus Richtung Ricklingen in der Zeit führt über die B3 nach Pattensen, dort auf die B443 gen Laatzen und via Messeschnellweg zum Seelhorster Kreuz. In der Gegenrichtung verläuft die Route umgekehrt. Und: Umleitungen sind in beide Richtungen ausgeschildert.

Kein unüberwindbares Hindernis mehr: Der Mähdrescher wurde neben der noch freien Fahrspur des Südschnellwegs abgestellt. © Quelle: Frank Tunnat

Der Claas-Mähdrescher hatte sich am Mittwoch mitten im Berufsverkehr festgefahren. Die Baustelle am Südschnellweg im Bereich der Brücke über die Hildesheimer Straße ist ohnehin schon als Nadelöhr bestens bekannt – besonders auf dem Weg aus Ricklingen in Richtung Seelhorster Kreuz. Es ging nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Um kurz nach 7 Uhr konnte sich die Erntemaschine am Ende der Baustelle „nicht mehr bewegen“, wie es ein Sprecher der Polizei formulierte. Der Stau erreichte in der Spitze eine Länge von fast vier Kilometern bis hinter das Seelhorster Kreuz. Autofahrerinnen und Autofahrer wurden gebeten, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.

Südschnellweg: Anderthalb Stunden Stau am Morgen

Es dauerte bis 8.28 Uhr, ehe die Strecke wieder frei war und der Stau sich auflöste. Ermöglicht wurde das dadurch, dass der Mähdrescher durch eine Lücke der Baustelle gefahren werden konnte. Allerdings bedeutete das auch, dass die Erntemaschine bis zu ihrer endgültigen Bergung am Abend an Ort und Stelle bleiben musste.

Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) hatte von einem defekten Fahrzeug gesprochen, das für den Stau gesorgt habe.

