﻿Schimmel, Gestank, Raumnot: Schüler der Elsa-Brändström-Schule in Hannover haben die Nase voll

Die Elsa-Brändström-Schule in Hannovers Südstadt befindet sich in einem desaströsen Zustand, doch der geplante Umbau wird seit Jahren verschoben. Eltern- und Schülervertretern wollen die vielen Mängel nicht länger hinnehmen – und senden einen Hilferuf.

„Unsere Schule platzt aus allen Nähten“: Sandra Schmidtpott aus der Schulleitung (von links), Elternvertreterin Melanie Cordini, Greta (13. Jahrgang), die Schulelternratsvorsitzende Kerstin Zirzow, Anna-Maria (zwölfter Jahrgang), Dominik (13. Jahrgang) und Anna (13. Jahrgang) kritisieren die Zustände an der Elsa-Brändström-Schule in Hannovers Südstadt.

Hannover. Wasserschäden und Schimmelflecken an den Wänden, Gestank in den Kunsträumen, unzureichende Sportmöglichkeiten, jahrelang kein Platz zum Toben auf dem Schulhof, kein WLAN, immer wieder verzögerte Bauarbeiten, Container, in denen oft die Heizung und noch öfter die Toilette kaputt ist, und überhaupt viel zu wenig Raum für 13 Jahrgänge in einem Schulgebäude – den Schüler- und Elternvertretern an der Elsa-Brändström-Schule in Hannovers Südstadt reicht es jetzt.

"Unsere Schule platzt aus allen Nähten", sagt die Vorsitzende des Schulelternrats, Kerstin Zirzow. Und an der Raumnot wird sich auch in den nächsten Jahren wenig ändern. Frühestens im Herbst 2023 sollen die Umbauarbeiten beginnen, Fertigstellung ist vermutlich erst 2026/2027. Dabei hat an den Gymnasien schon 2021 der erste Jahrgang wieder nach 13 Jahren das Abitur gemacht. Die Erweiterung wird also mindestens fünf Jahre zu spät fertig. "Und unsere Kinder werden viereinhalb Jahre auf einer Baustelle lernen", sagt die Elternvertreterin.

Von außen hui, innen pfui

Das Gebäude, das ursprünglich laut Schulleitungsmitglied Sandra Schmidtpott aus dem Jahr 1954 stammt, war 2010 modernisiert worden und hatte auch eine neue Mensa erhalten. „Von außen sieht die Schule unglaublich schön aus“, sagt Zwölftklässlerin Anna-Maria (18), „aber von innen zerfällt sie.“

Digitales Lernen? Kaum noch möglich

Der dringend benötigte Umbau, der für 2020 bis 2022 geplant war, verschiebt sich immer weiter nach hinten, moniert Elternvertreterin Melanie Cordini. Mindestens noch vier Jahre werde man mit diversen Unzulänglichkeiten leben müssen. So können beispielsweise die iPad-Klassen immer noch nicht starten, weil die Klassenräume nicht an das Glasfasernetz angeschlossen sind. Dabei sind die Kabel längst verlegt.

Weil die Wand feucht ist, bröckelt der Putz ab. © Quelle: Saskia Döhner

Die Elsa-Brändström-Schule hat zudem ein Feuchtigkeitsproblem. An den Wänden haben sich Schimmelpilze gebildet, in vielen Räumen müssen permanent Entfeuchter laufen, im Kunstraum herrscht ein unerträglicher moderiger Gestank, weil im Waschbeckenabfluss das Wasser steht. Die Schulleihbücher, die ebenfalls im Keller aufbewahrt werden, sind ebenso beschädigt wie die Kostüme.

Schüler sitzen mit Decken im Klassenraum

„Durch die wachsenden Schülerzahlen infolge von G9 fehlen uns Klassenräume“, sagt Cordini. Die Oberstufenschüler beklagen zudem, dass es für sie keinen Aufenthaltsraum gibt, in dem sie Freistunden verbringen können. Es gebe nur einen unbeheizten Raum mit Glaswänden, in dem sich kein Fenster öffnen ließe. Überhaupt sei es an der Schule viel zu kalt. „Wir sitzen mit Riesenmänteln und Decken im Klassenraum“, sagt Greta (18).

Um die Feuchtigkeit aus dem Raum zu bekommen, läuft permanent ein Lüftungsgerät. © Quelle: Saskia Döhner

Auch die Schülervertretung hat keinen eigenen Raum. Die Elsa-Brändström-Schule sei mittlerweile eine Inklusionsschule ohne die erforderliche Ausstattung, kritisieren Elternvertreter. Es gebe weder eine Küche noch Pflege- oder Differenzierungsräume für die geistig behinderten Kinder. Als Differenzierungsräume würden jetzt die ohnehin knappen Klassenräume oder Fachräume genutzt. Schülervertreterinnen berichten von Kurszusammenlegungen und permanenten Raumwechseln.

„Wir kommen mit unseren Räumen nur einigermaßen klar“, sagt Dominik (19), „weil wegen Personalmangel und Krankheitsfällen viele Stunden ausfallen.“ Mindestens einen Tag pro Woche habe man gar keinen Unterricht, erzählen Schüler, weil Lehrer fehlten. Das Gymnasium behilft sich inzwischen mit Lehramtsstudenten.

Draußen kein Platz zum Spielen

Doch nicht nur drinnen fehlt der Platz, auch draußen ist es auf dem ohnehin schon engen Schulhof trist. Container blockieren Flächen. Spielgeräte, eine Sportfläche mit Sandgrube und ein Beachvolleyballfeld sind schon vor Jahren für den Umbau entfernt worden, nun ist da eine Brachfläche. Das Sportprofil der Schule leide unter den eingeschränkten Außenanlagen, sagen die Schüler- und Elternvertreter, und das jetzt für mindestens sechs anstatt der ursprünglich geplanten zwei Jahre.

Brach- statt Sportfläche: Wo früher ein Beachvolleyballfeld der Elsa-Brändström-Schule war, sollen erst 2024 die ersten Bagger rollen. © Quelle: Saskia Döhner

Seit der Umstellung von Iserv auf die stadteigene Lernplattform klappe die digitale interne Kommunikation überhaupt nicht mehr, berichten Jugendliche und Eltern. "Wir sind technisch auf dem Stand von vor fünf, sechs Jahren", meint Dominik. Lerngruppen können, wenn überhaupt, nur noch untereinander, aber nicht mehr mit Schülern anderer Klassen E-Mails austauschen. Lehrkräfte schreiben Schüler privat an oder kreieren mit ihren privaten Smartphones Hotspots, damit eine Internetrecherche im Unterricht möglich ist. Elternvertreter verteilen wieder ausgedruckte Zettel anstatt Rundmails.

Cordini sagt: „Egal, welche Rolle hier öffentliches Vergaberecht, Bürokratie oder Dienstwege spielen, irgendwann ist der Punkt, an dem pragmatisches Handeln einfach sein muss. Die Politik kann nicht auf der einen Seite Bildungsmittel und hochwertige Unterrichtsversorgung fordern und auf der anderen Seite an der Zurverfügungstellung notwendiger einfacher Basics für deren Umsetzung scheitern.“