﻿Hannovers Magier Cody Stone zaubert in Australien auch für Kängurus

Sydney. Er hat schon die halbe Welt bereist und verzaubert. Julian Panczyk (35), der unter seinem Künstlernamen Cody Stone zu den international gefragtesten Magiern gehört, war schon in den USA, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Indien und Südafrika. So weit weg wie gerade war der 35-Jährige allerdings noch nie – der Hannoveraner ist 16.327 Kilometer von seiner Heimatstadt Hannover entfernt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stone liegt mit dem Kreuzfahrt-Riesen Aidamar gerade im Hafen der australischen Fünf-Millionen-Metropole Sydney. Dort verbrachte der smarte Magier auch den Jahreswechsel und erlebte das weltberühmte Feuerwerk. Immer im Gepäck hat Stone seine verblüffenden Illusionen.

Er zaubert für 1600 Gäste auf Weltreise-Route

Diese präsentierte er nicht nur vor bekannten Wahrzeichen wie dem berühmten Opernhaus oder der Harbour Bridge, sondern sogar vor und für ein echtes Känguru. „Das hat ziemlich erstaunt geguckt“, teilte Cody Stone auf Nachfrage mit. „Es ist so lange in meiner Nähe geblieben, dass es ihm wohl gefallen haben muss.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Magier auf Weltreise: Cody Stone zeigt Tricks vor der berühmten Oper in Sydney. © Quelle: privat

Der eigentliche Grund für die Reise ist natürlich der mehrmals wöchentliche Show-Einsatz im Theater der Aidamar. Dort verzaubert er 1600 Gäste auf der Weltreise-Route: In 117 Tagen legt das Schiff in 43 Häfen und 20 Ländern auf vier Kontinenten an. „Die Weltreise-Gäste sind anspruchsvoll, weil sie schon so viel gesehen haben. Das ist für alle Künstler eine besondere Herausforderung.“ Die gelte es zu meistern. „Deswegen bin ich umso glücklicher darüber, dass meine Show hier echt gut ankommt.“ Für Stone geht es jetzt über Tasmanien, Melbourne, Adelaide, die Känguru-Inseln und Perth bis nach Mauritius, wo er von Bord geht. Es mag schlimmere Jobs geben.

Lesen Sie auch

Das erste Jahres-Highlight an Land findet für Cody Stone in der Heimat statt. Am 18. März präsentiert er eine Hannover-Version seiner Show „Smarte Illusionen“ im Pavillon. Was diese Show auszeichnet? „Es ist nicht nur der letzte Termin dieser Show in Hannover. Es werden auch neue Illusionen dabei sein – sogar speziell auf Hannover abgestimmt.“

Auch optisch wird es eine Überraschung: "Ich präsentiere ich mich das erste Mal öffentlich in einem neuen Style – quasi Cody 2.0." Über die Hälfte der Tickets (kosten im Vorverkauf 16 bis 30,60 Euro) sind bereits weg.