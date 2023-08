﻿Große Schau der Macher und Bastler lockt Tausende Besucher ins HCC

Hannover. Ob nun nützlich, staunenswert oder skurril: Wer die Ausstellung Maker Faire im Hannover Congress Centrum (HCC) besucht, trifft von jedem etwas an – denn es handelt sich hier um die Messe der Erfinder und Macher, der Tüftler und Bastler.

Schauraum mit Jahrmarktcharakter trifft es womöglich – denn hier wird nicht gezeigt und ausgestellt, um zu verkaufen, hier wird vor allem gezeigt, um gesehen, wahrgenommen zu werden, um Blicke und Worte zu ernten, sich auszutauschen und inspirieren zu lassen.

Die etwa 1000 Aussteller an den etwas über 200 Ständen im HCC sind ein bunter Mix von Wissenschaft, Technikbegeisterung und Selbermachertum – garniert mit ernsthaften Vorträgen, Workshops und künstlerischen Showelementen samt Drohnenflug-Shows im Käfig und Robo-Schaukampf-Turnier.

Am Schlagzeug: Kein Mensch

Quentin Thomas-Oliver aus Texas etwa hat sich einen knapp drei Meter hohen Schlagzeug-Roboter gebaut – weil er und seine Partnerin Hilary keinen Drummer für ihre Band Ponytrap (Industrial Music) gefunden haben. Bratsche, Cello und Robo-Drummer – nicht nur ein Hör-, auch ein Augenerlebnis.

Unterstützung vom Roboter: Das Duo Ponytrap während eines Auftritts auf der Maker Faire im HCC. © Quelle: Christian Behrens

Spinnenroboter erkennt Gesichter

Jörg Thrun (44) zeigt einen selbst entwickelten Roboter in Gestalt einer Spinne. Das Robo-Tier krabbelt keine Wände hoch, doch es erkennt, wenn ein Gesicht in seinem Sichtfeld auftaucht – dann rührt es sich, hebt „vor Freude“ ein Bein besonders stark in die Höhe.

Gut fünf Jahre Arbeit hat Thrun in das Projekt gesteckt. Ein paar Bauteile – etwa die Servo-Motoren für die Beine, die Kamera, den integrierten Klein-PC vom Typ Raspberry Pi – hat er fertig gekauft, dafür gut 1200 Euro ausgegeben. Alles andere hat er so entworfen, dass er es mit einem 3D-Drucker fertigen konnte.

Warum? „Mein Ziel war einfach, zu sehen, ob ich das machen kann. Ich bin kein Profi, kein Elektroniker, bin Mechaniker – ich wollte einfach sehen, ob ich das kann.“ Seine Ergebnisse hat der Maker aus Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein schon mehrfach hier in Hannover gezeigt – dieses Mal ist es „Version 3“.

Typischer Maker: Jörg Thrun mit seinem Gesichter erkennenden Spinnenroboter. © Quelle: Christian Behrens

Modelle von Star Trek bis Star Wars

Aus Fürstenfeldbruck bei München ist Alexander Kosyra (54) angereist. Es ist sein zweiter Auftritt im HCC – und wieder zieht sein Stand die Leute an. Denn der Science Fiction-Fan präsentiert eine große Auswahl seiner 54 Modelle, die man aus bekannten Filmen kennt: Star Trek (Raumschiff Enterprise), Kampfstern Galactica – und natürlich vieles aus dem Star Wars-Universum, vom Sternenzerstörer bis zum Millenium Falken.

Kosyra kauft für seine Leidenschaft einerseits weltweit fertige Bausätze, gibt dafür „zwischen 30 und 2000 Euro“ aus, und wertet sie mit Licht und Sound auf, stellt auch Filmszenen nach. Andererseits entwickelt er Modelle selbst, fertigt sie aus Resin oder Plastik, auch per 3D-Druck – da plant er die Effekte natürlich von vornherein.

Warum er das tut? Am Anfang standen zwei von einem Onkel geschenkte Bausätze, ein Flugzeug und ein Hubschrauber. „Nur Bausätze zusammenzukleben war mir aber zu einfach und das Ergebnis erschien mir etwas leblos“, sagt der Bastler. Da er damals schon Science-Fiction-Fan war, fokussierte er die geweckte Bastellust schnell auf das, was er nun im HCC und auf Modellbaumessen präsentiert.

Science Fiction-Fan: Alexander Kosyra an seinem Stand mit einem Modell des Raumschiff Enterprise. © Quelle: Christian Behrens

Ein eisernes Pferd galoppiert durch die Luft

Ein besonderes Spektakel sind die Auftritte des Iron Horse, eines mechanischen Pferdes „in Lebensgröße“ das, auf einem Fahrgestell installiert, im Innenhof durch die Luft galoppiert. Es tritt quasi in Interaktion mit einer Musikerin und einer Tänzerin. Erdacht und inszeniert von dem Künstler Jordà Ferré für seine Theatergruppe Antigua i Barbuda ist die Show erstmals in Deutschland zu sehen.

Gut besucht: Die Maker Faire 2023 im HCC – hier ein Blick in die Niedersachsenhalle – belegt waren auch die Eilenriede- und die Glashalle. © Quelle: Christian Behrens

Termin und Eintritt

Die Maker Faire ist ein aus den USA stammendes Konzept, in Deutschland unter der Regide des hannoverschen Heise-Verlags (Magazine Make, c’t, Technology Review). Die 9. Hannover-Ausgabe hat noch am Sonntag, 20. August, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 19,50 Euro, ermäßigt 14,50, bis 10 Jahre ist der Eintriff kostenlos.

