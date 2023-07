﻿Sängerin Maricel aus Hannover spielt Donna in „Mamma Mia!“ in Hamburgs Neuer Flora

Hannover. Sie ist Hannovers Musical-Export-Schlager – jetzt begeistert sie in Hamburg die Massen: Künstlerin Maricel, die mit bürgerlichem Namen Maricel Wölk heißt, ist die neue Donna in dem Musical „Mamma Mia!“. Die Hauptrolle ist ein weiterer Höhepunkt ihrer Karriere. „Ich freue mich riesig, eine echte Auszeichnung: Das Stage Theater Neue Flora ist ja schon so etwas wie der Broadway von Deutschland!“ , sagt sie stolz. Ein paar Auftritte hatte die Sängerin bereits. „Die Donna zu spielen, ist richtig cool! Neben dem Gesang wird auch viel schauspielerisches Können gefordert“, erzählt sie begeistert: „Die Donna ist eine taffe Frau und doch so zerbrechlich! Dazu diese unglaubliche Musik von ABBA!“

Das Jukebox-Musical „Mamma Mia!“ mit 22 ABBA-Superhits wie „Dancing Queen“, „Super Trouper“ und natürlich „Mamma Mia“ hat bereits mehr als 60 Millionen Menschen in 440 Städten weltweit begeistert und wurde auch verfilmt. In dem Kinofilm spielt Meryl Streep die Rolle der Donna, die sich ihrer Vergangenheit – und damit auch ihren ehemaligen Verehrern – stellen muss.

Maricel, der Musicalstar: Als alleinerziehende Mutter muss sich Donna mit ihrer Tochter durchschlagen. Doch dann tauchen drei ehemalige Verehrer auf. Aber wer ist wirklich der Vater ihres Kindes? © Quelle: Stage Entertainment/Morris Mac Matzen

Maricel ist ein großer ABBA-Fan. „Die Band war ja nicht ohne Grund so erfolgreich, die Songs sprechen einfach die Herzen an“, sagt die Künstlerin. Gut gefällt ihr auch, dass das Stück neben der Zeitreise sehr humorvoll ist. „Das Musical verbreitet richtig viel gute Laune.“

Eigenes Musical hat nächstes Jahr Premiere

Noch bis zum 15. Januar steht sie in der Neuen Flora auf der Bühne, bis dahin ist das Musical in der Flora angesetzt. Im November wird die Sängerin und Fernsehmoderatorin Stefanie Hertel als Donnas Freundin Tanja mit auf der Bühne tanzen und singen.

Maricel, die Popsängerin: Hier zusammen im Konzert mit Gitarrist Moritz Bintig. © Quelle: privat

Für das Musical hat Maricel sogar ein eigenes Projekt verschoben – denn sie ist nicht nur Musicalstar, sondern auch Popsängerin, Komponistin, Autorin, Regisseurin und mehr. „In der Corona-Zeit hatte ich das Stück ,Mörder unter sich’ geschrieben. Es ist ein Musical für eine Person, die aber 15 Rollen darstellt, das Ganze ist also sehr anspruchsvoll. Dort führe ich Regie“, erzählt die Musikerin, die auch mit ihrem selbst komponierten Musical „Jeanne d‘Arc“ große Erfolge gefeiert hat. „Die Premiere in Solingen wird jetzt für nächstes Jahr geplant, das Musical wird dann auf Tour gehen und garantiert auch in Hannover Station machen.“

Maricel, die Verwandlungskünstlerin: Von elegant bis rockig – die Sängerin liebt es, immer wieder in neue Rollen zu schlüpfen. So wie hier beim Halloweenkonzert im RP5. © Quelle: Becker

Corona war auch für die gut gebuchte Künstlerin eine schwierige Zeit. Durch die Schließungen in der Veranstaltungsbranche hatte sie keine Auftritte mehr. „Ich habe digital Konzerte gegeben. Das ist gut gelaufen, aber kein Vergleich zu einem echten Live-Erlebnis“, sagt sie. Verständlich, denn Maricel ist einfach geboren für die Bühne.

Maricel, die Sängerin: Die Hannoveranerin arbeitet an einem neuen Album. © Quelle: Archiv

Der Freigeist der Hannoveranerin zeichnete sich schon früh ab. Mit drei Jahren packt Maricel Wölk das erste Mal die Koffer, um in die große Welt zu ziehen. Ein paar Straßen weiter wird sie jedoch aufgegriffen. In der Schule gehört ausgerechnet Musik nicht zu ihren Paradefächern, es gibt schon mal eine 5 im Zeugnis. Doch Maricel glaubt an ihr Talent, arbeitet emsig an ihrer Karriere. Bereits als Dreizehnjährige komponiert sie Songs.

Für sie ist Hannover die schönste Stadt

Nach dem Abitur besucht sie die Musicalschule Vitztum-Durukan in Hannover und lässt sich in Schauspiel, Tanz und Gesang ausbilden. 1996 bekommt sie ihre erste Hauptrolle im Musical „Chickoo’s Traum“ im Theater am Aegi. Mit Musikproduzent Marco Heggen nimmt sie 2000 ihre erste Single „Still Waiting“ auf. „Der Song kam bei den FFN-Hörercharts auf Platz 1 – vor Madonna! Da war ich mächtig stolz“, erinnert sie sich.

Maricel, der Pop-Star: Das Cover von „Still Waiting“ zeigt die junge Maricel verträumt in einen runden Stuhl. © Quelle: Maricel

Zweigleisig fährt sie weiter im Leben, springt zwischen den Genres hin und her, tritt in unzähligen Musicals auf, unter anderem in Elton Johns „Aida“, in Disneys „Amneris“. Sie ist die Erstbesetzung der Lucy bei „Jekyll & Hyde“, spielt die Sheila in „Hair“, ist die Rheintochter „Zärtlichkeit“ im Symphonic-Rock-Musical „Der Ring“ und die „Maria“ in der West-Side-Story in Baden bei Wien. Außerdem inszeniert sie das deutsch-englische Musical „Die Hexe Huckla“ und bringt das Album „Stärker“ heraus. Direkt vor Corona war sie in dem Bryan Adams-Musical „Pretty Woman“ als „Kit de Luca“ zu sehen. „Das war so eine Rockröhre, mal etwas ganz anderes“, schwärmt sie.

„Ich bin sehr froh, dass auch in Deutschland allmählich akzeptiert wird, wenn man als Künstler oder Künstlerin verschiedene Gleise gleichzeitig bespielt“, sagt sie. Trotz aller Auftritte ist ihr Lebensmittelpunkt weiter in Hannover. Für sie ist Hannover die schönste Stadt, hier fühlt sie sich zu Hause. „Ich bin waschechte Hannoveranerin und liebe meine Stadt und ihre Umgebung. Ich genieße es sehr, wenn ich mal in meiner Heimat bin“, sagt sie.

Zurzeit steht die Hannoveranerin bei allen Abendvorstellungen von „Mamma Mia!“ außer donnerstags auf der Bühne in Hamburg. Weitere Informationen finden Interessierte online auf www.maricel.de.

