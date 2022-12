﻿Hannovers Apotheker warnen vor Pillentausch

„Medikamente gehören nicht auf den Flohmarkt“: Pharmazeuten in Hannover warnen anlässlich der Engpässe bei Ibuprofen und Paracetamol vor privatem Arzneimittelmarkt.

Die Bestände schrumpfen: Manche Kunden suchen private Wege, um an ein Medikament zu gelangen.

Hannover. Not macht erfinderisch: Immer mehr Medikamente sind vergriffen und vor allem auch mittelfristig nicht lieferbar. Während sich Bürger in Nordrhein-Westfalen in den benachbarten Niederlanden mit Antibiotika, Ibuprofen und Fiebersäften eindecken, gründen sich mancherorts sogenannte Arzneimittel-Flohmärkte – pharmazeutische Nachbarschaftshilfe gewissermaßen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Apotheker und Apothekerinnen lehnten einen privaten Arzneimittelmarkt, der angesichts der zugespitzten Lieferengpässe auch Nachbarschaftshilfe genannt wird, entschieden ab, wie eine Sprecherin der Apothekerkammer betont. Durch falsche Einnahme von Arzneimitteln könnten Gesundheitsgefahren für die Patientinnen und Patienten entstehen. „Alle Arzneimittel, nicht nur die verschreibungspflichtigen, bedürfen einer pharmazeutischen Beratung. Zudem öffnet ein unkontrollierter Privathandel, Tür und Tor für Arzneimittelfälschungen.“ Gefälschte Medikamente können einen falschen oder keinen Wirkstoff enthalten. Oder der richtige Wirkstoff ist in der falschen Menge enthalten. Auch schädliche Substanzen sind möglich.

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen

Nicht alle rezeptfrei erhältlichen Schmerzmittel sind zudem für Kinder geeignet, bei deren Versorgung es derzeit besonders eng ist. Der gängige Wirkstoff Acetylsalicylsäure (ASS) etwa kann bei kleinen Kindern das Reye-Syndrom auslösen – eine sehr seltene, aber lebensgefährliche Erkrankung, die zu Leber- und Hirnschäden führt – und ist daher erst für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen. Bei Paracetamol-Zäpfchen sollten Eltern aufpassen, dass nicht ein höher dosiertes Zäpfchen genutzt wird, welches eigentlich für das ältere Geschwisterkind vorgesehen war, oder Zäpfchen in zu kurzen Dosierungsabständen gegeben werden. Paracetamol, das in zu hohen Dosen angewendet wird, ist schädlich für die Leber.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Tabletten sollten laut Apothekerkammer niemals geteilt werden ohne Rücksprache in der Apotheke. Wird eine nicht-teilbare Tablette geteilt, kann dadurch die Freisetzung des Wirkstoffes beeinflusst werden, was zu mehr Nebenwirkungen, Wirkungsverlust oder auch zu Überdosierungen führen kann. Viele Arzneimittel werden nach ihrem Wirkstoffnamen oder gar der Abkürzung des Wirkstoffs benannt. „Es kann leicht zu Verwechslungen kommen, etwa von ASS und ACC“, so die Sprecherin. Arzneimittel haben zudem ein Verfalldatum, kein Mindesthaltbarkeitsdatum wie Lebensmittel. Sie dürfen nach diesem Datum auf keinen Fall mehr eingenommen werden. Viele Arzneimittel verlieren nach einer gewissen Zeit ihre Wirksamkeit. Säfte können sich „entmischen“.