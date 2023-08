Hamada K. soll Ende Februar einen 34-Jährigen in Hannover-Döhren erschossen haben. Nun hat er sich erstmals zur Tat an der Fiedelerstraße geäußert. Sein Anwalt hatte gewünscht, dass der 22-Jährige nicht vor Gericht, sondern gegenüber der Polizei aussagt.

Hannover. Im Prozess um den tödlichen Schuss auf einen 34-Jährigen an der Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße in Hannover hat der Angeklagte zugegeben, fünf Mal gefeuert zu haben. Beim Aussteigen aus der Bahn sei er geschubst worden, man habe an seinen Haaren gezogen, ihm die Beine weggezogen und auf ihn eingeschlagen. Eine Kommissarin schilderte Hamada K.s Angaben am Freitag am Landgericht. Denn: Der 22-Jährige hatte am ersten Verhandlungstag mitgeteilt, sich nur gegenüber der Polizei zur Tat zu äußern.