﻿Wie kam es zu den tödlichen Schüssen in Döhren? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Ein 34-jähriger Mann wurde am späten Dienstagabend in Hannover-Döhren erschossen. Der mutmaßliche etwa 17 Jahre alte Täter und eine unbekannte Frau sind flüchtig. Die Tat wirft viele Fragen auf. Wir haben die wichtigsten Informationen im Überblick.

Hannover. Die Hintergründe zu den tödlichen Schüsse auf einen 34-Jährigen in Hannover-Döhren vom Dienstagabend werfen noch viele Fragen auf. Vor allem zum Tatmotiv gibt es bislang keine Erkenntnisse. Die wichtigsten Informationen um Überblick:

Was ist passiert?

Dienstagabend, gegen 23.15 Uhr: An der Haltestelle Fiedelerstraße in Döhren fährt eine Stadtbahn der Linie 2 in Richtung Rethen ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei steigen drei Personen aus: Ein etwa 17-Jähriger mit einer bislang unbekannten Frau und das spätere Opfer (34). Kurz nach Weiterfahrt der Bahn fallen mehrere Schüsse. Der 34-Jährige wird am Oberkörper getroffen. Er verstirbt wenig später im Krankenhaus. Derweil können der mutmaßliche Täter und seine Begleiterin flüchten.

Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Nach Polizeiangaben sind der verdächtige junge Mann und die Frau weiter flüchtig. Die Behörde ermittelt wegen Totschlags. Noch am Abend wurden an der Fiedelerstraße Zeugen befragt. Gut möglich, dass die Auswertung von Videokameras der Üstra die Ermittler voranbringt. Wann und wo die drei Beteiligten in der Stadtbahn aufeinandertrafen und ob es bereits dort zum Streit kam, ist noch unklar.

Der Tatort: Die Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße. Hier haben Angehörige Blumen und Kerzen abgelegt. © Quelle: Manuel Behrens

Möglicherweise wurde genau das auf Kamera aufgezeichnet – eventuell gibt es dann auch eine genauere Beschreibungen des Täters und des Tatablaufs. Aber: „Die Auswertung der möglichen Videokameras der hannoverschen Verkehrsbetriebe dauern an und sind derzeit noch nicht abgeschlossen“, sagt Janique Bohrmann von der Polizei Hannover am Mittwoch. Derweil sind bei der Polizei weitere Zeugenhinweise eingegangen, die nun ebenfalls ausgewertet werden.

Was ist über die Beteiligten bekannt?

Zum mutmaßlichen Schützen liegt nur eine grobe Beschreibung vor, die Zeugen am Dienstagabend gegenüber der Polizei abgegeben haben. Der mutmaßliche Täter wird als männlich, circa 17 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Er hatte lange lockige Haare und war mit einer hellen Winterjacke bekleidet. Die andere Person ist eine unbekannte Frau. Das 34-jährige Opfer soll nach Informationen dieser Zeitung mit seiner Familie in der Nähe vom Tatort gelebt haben. Ob sich die Tatbeteiligten kannten, ist unklar.

Tötungsdelikt: Nach Schüssen an der Stadtbahnhaltestelle Fiederlerstraße ist ein 34-Jähriger gestorben. © Quelle: Frank Tunnat

Ist der flüchtige Schütze noch bewaffnet?

Möglicherweise. Polizeisprecherin Bohrmann: „Die mutmaßliche Tatwaffe konnte am Tatort und im Nahbereich nicht aufgefunden werden. Ob der flüchtige Täter weiterhin im Besitz der Tatwaffe ist, entzieht sich derzeit unserer Kenntnis.“

Was können Zeugen tun, die etwas beobachtet haben?

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter, zum Tatgeschehen oder zu eventuellen vorausgegangenen Streitigkeiten in der Stadtbahn geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 109 55 55 zu melden.