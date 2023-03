Die Polizei hat nach den tödlichen Schüssen an der Fiedelerstraße im Stadtteil Döhren in Hannover einen Verdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 22-Jährigen. Er soll an der Stadtbahnhaltestelle einen 34-Jährigen erschossen haben.

Mann an Fiedelerstraße erschossen: Polizei fasst Tatverdächtigen in Hameln

Hannover. Nach den tödlichen Schüssen an der Fiedelerstraße in Hannover-Döhren hat die Polizei am Mittwoch einen Tatverdächtigen gefasst. „Der 22-Jährige wurde unter Beteiligung von Spezialeinsatzkräften am Abend in einer Wohnung in Hameln festgenommen“, sagt Staatsanwältin Kathrin Söfker.

Der Mann steht unter Verdacht, am Abend des 28. Februar mehrfach auf einen 34-Jährigen geschossen zu haben. Das Opfer erlag kurz darauf seinen Verletzungen. Der gegen den 22-Jährigen bestehende Haftbefehl soll am Donnerstag von einem Haftrichter verkündet werden.

Dieser Text wird aktualisiert.