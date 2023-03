﻿Waren Schüsse in Döhren eine Zufallstat? 34-jähriger Kellner starb kurz nach Feierabend

Hannover. Die Polizei sucht weiter mit Hochdruck nach dem Schützen von der Fiedelerstraße und dessen weiblicher Begleitung. Doch offenbar tappen die Ermittler bislang im Dunkeln. Ein 34-Jähriger war am Dienstagabend an der Stadtbahnhaltestelle erschossen worden. Zeugen hatten einen etwa 17-Jährigen beobachtet, der gemeinsam mit einer Frau vom Tatort flüchtete. Möglicherweise sind die beiden Gesuchten bewaffnet.

Nach Informationen dieser Zeitung war das spätere Opfer am späten Abend auf dem Rückweg von der Arbeit. Der Mann kellnerte in einem italienischem Restaurant an der Lister Meile. Nach Feierabend wollte er mit der Stadtbahn nach Döhren fahren. An der Fiedelerstraße, ganz in der Nähe seiner Wohnung, wo der gebürtige Sizilianer mit Freundin und Tochter lebte, kam es zur tödlichen Schussabgabe.

Angehörige gehen von Zufallstat aus

Der getötete 34-Jährige ist der Cousin eines Steintor-Gastronomen, der wiederum Rockerboss Frank Hanebuth nahesteht. Jener Club-Betreiber war sogar Hanebuths Trauzeuge bei dessen Hochzeit im Juli 2017 in der Wedemark. Unter Angehörigen geht man davon aus, dass der 34-Jährige Opfer einer Zufallstat wurde. Die Staatsanwaltschaft Hannover will sich wegen der Laufenden Ermittlungen nicht zu etwaigen Zusammenhängen äußern.

Ein Spürhund der Polizei am Tatort. © Quelle: Frank Tunnat

Unklar bleibt weiterhin, wo der 34-Jährige und die beiden Verdächtigen aufeinandertrafen und wo der Streit ausbrach. Die Hoffnungen der Ermittler liegen vor allem auf Videoaufzeichnungen der Stadtbahn, aus der die drei Beteiligten gegen 23.15 Uhr an der Fiedelerstraße ausgestiegen waren. Kurz darauf fielen mehrere Schüsse.

Keine Videoüberwachung an der Fiedelerstraße

Wie die Üstra auf Anfrage mitteilt, hat die Polizei Mitschnitte aus der Bahn für einen konkreten Zeitraum angefragt. Auf dem Betriebshof in Döhren wurde die Bahn bereits kriminaltechnisch untersucht. An der Haltestelle selbst gibt es keine Videokameras, die das Geschehen und die Schüsse hätten aufzeichnen können.

Noch am Mittwochabend bestätigte die Polizei, dass neue Zeugenhinweise bei der Behörde eingegangen sind, die derzeit ausgewertet werden. Detaillierte Beschreibungen der beiden Gesuchten haben sich daraus nicht gegeben, heißt es am Donnerstag vonseiten der Staatsanwaltschaft.

Der Tatort: Die Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße © Quelle: Manuel Behrens

Keine neue Täterbeschreibung

Zeugen aus einer Bar unweit der Haltestelle hatten am Dienstagabend gegenüber der Polizei folgende Hinweise abgegeben haben: Der mutmaßliche Schütze wird als männlich, circa 17 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Er hatte lange lockige Haare und war mit einer hellen Winterjacke bekleidet. Die andere Person ist eine unbekannte Frau.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter, zum Tatgeschehen oder zu eventuellen vorausgegangenen Streitigkeiten in der Stadtbahn geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 109 55 55 zu melden.