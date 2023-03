﻿Schüsse an der Fiedelerstraße: Neue Erkenntnisse und eine Wendung zum tödlichen Streit

Vorführung beim Haftrichter: Hamada K. in Begleitung von Justizbeamten am Amtsgericht Hannover.

Seit dem 9. März sitzt Hamada K. in Untersuchungshaft. Der 22-Jährige wird beschuldigt, einen 34-Jährigen in Hannover-Döhren erschossen zu haben. Bislang waren die Ermittler davon ausgegangen, dass sich der mutmaßliche Täter und das spätere Opfer in einer Stadtbahn getroffen hatten. Doch dem ist nicht so.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket