﻿Mann stirbt bei Heroes-Festival Hannover: Ursache bleibt ungeklärt

Hannover. Während der ersten Stunden des Heroes-Festivals in Hannover stirbt ein 21-Jähriger. Der junge Mann bricht vor der Bühne auf der Expo-Plaza zusammen, der Rettungsdienst kann ihn nicht wiederbeleben. Nun steht fest: Die genaue Todesursache wird wohl immer ungeklärt bleiben. Die Staatsanwaltschaft Hannover teilt auf Anfrage mit, auf eine Obduktion zu verzichten. Eine Theorie gibt es dennoch.

„Es gibt keine Anzeichen für ein Fremdverschulden“, sagt Sprecherin Kathrin Söfker. Die Ermittler schließen somit aus, dass der 21-Jährige aus Bayern beispielsweise Opfer einer Straftat wurde – dann hätte die Ursache geklärt werden müssen. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung ist laut Söfker nur dann nötig, „wenn es Zweifel an einem natürlichen Tod gibt“. Die Staatsanwaltschaft geht vielmehr von „plötzlich aufgetretenen gesundheitlichen Problemen“ aus.

Mann bricht nahe einer Bühne zusammen

Der Mann kollabierte am Freitag, 18. August, gegen 17.20 Uhr nahe einer Bühne auf dem Heroes-Festival. Ein Notarzt versuchte noch, den 21-Jährigen wiederzubeleben. Dennoch starb der Mann wenig später im Krankenhaus. Die Veranstalter drückten den Angehörigen via Instagram „unser tiefstes Mitgefühl“ aus. Schon am Wochenende ging die Polizei von einem tragischen Unfall aus. Hinweise auf beispielsweise einen Stoß oder Angriff gab es nicht.

Aber: „Es gibt Hinweise, dass der Mann alkoholisiert gewesen ist“, sagt Söfker. Doch auch das wird nicht näher geklärt werden, weil es am Umstand des Todes nichts ändere. „Es kann sein, dass einiges zusammengespielt hat“, sagt die Staatsanwältin. Aber am Ende bleibe es bei einem „schicksalhaften, plötzlichen Tod“.

Viele Probleme beim Heroes-Festival

Das Heroes-Festival mit 20.000 Teilnehmenden fand das erste Mal in Hannover statt. Gerade der tödliche Unfall überschattete die zweitägige Veranstaltung, doch auch abseits davon gab es viele Probleme. Gleich zu Beginn mussten die Besucherinnen und Besucher mehrere Stunden am Einlass in der prallen Sonne warten. Außerdem beklagten viele vor allem in sozialen Netzwerken die generell schlechte Organisation.

Am Sonnabend brachen die Veranstalter das Heroes-Festival sogar vorzeitig „aufgrund technischer Probleme“ ab: In den Toiletten der ZAG-Arena sei Wasser ausgetreten. Es sei nicht klar gewesen, ob dies auch Auswirkungen auf den Gesamtbetrieb haben könnte.

