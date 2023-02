﻿Manti-Love am Kröpcke: Neues Lokal bietet türkische Teigtaschen

Döner- und Kebab-Läden gibt es schon genug in Hannover, findet Cetin Nayir – und richtet in der Niki-Promenade am Kröpcke einen Manti-Imbiss ein. Dort soll es die gefüllten Teigtaschen auf Wunsch auch vegetarisch und vegan geben.

Eröffnet in wenigen Tagen das Manti-Love in der Niki-Promenade: Cetin Nayir aus Hannover.

Hannover. Noch ist das Schaufenster mit pinker Werbung verklebt – aber schon in wenigen Tagen soll es dort in der Niki-Promenade unterm Kröpcke Manti-Spezialitäten geben. Jungunternehmer Cetin Nayir will die gefüllten Teigtaschen, häufig tituliert als arabische oder osteuropäische Ravioli, auch in vegetarischen und veganen Variationen anbieten.

Mal was anderes als Döner und Kebab

„Döner- und Kebab-Läden gibt es schon genug in Hannover“, findet Nayir. Er will das Angebot an orientalisch anmutenden Speisen um eine Spielart bereichern, die es zwar in verschiedenen Restaurants in der Leinemetropole bereits gibt. „Aber nirgends findet sich eine Gastronomie, die sich auf Manti spezialisiert hat und in unterschiedlichen Geschmackskombinationen anbietet“, sagt der 23-Jährige.

Das klassische Manti, wie es in der Türkei, aber auch in Russland zubereitet wird, ist eine Teigtasche, die mit Hackfleisch gefüllt wird, zumeist Rinderhack. Zubereitet wird das Kleingericht in der Regel im Nudelkocher, also in Heißwasser. „Bei uns wird es aber auch frittierte Variationen geben“, sagt Nayir. Dazu werden Joghurt- und Paprikasauce serviert.

Auch vegane und vegetarische Manti-Angebote

In dem kleinen Manti-Laden soll es aber auch Champignonsaucen und Gemüsefüllungen geben. Die vegetarische Version wird mit Schafskäse gefüllt. Für den veganen Manti wird der Teigmantel mit Spinat zubereitet, weil das Ei als Bindemittel entfällt, die Füllung besteht aus Kartoffeln, für die Saucen gibt es einen veganen Joghurtersatz.

Zwischen Nagelstudio und US-Imbiss: In der Niki-Promenade öffnet in wenigen Tagen das Manti-Love. © Quelle: Conrad von Meding

8 Euro soll die einfache Portion Manti kosten. „Das ist eine Mahlzeit, von der man satt wird“, verspricht Nayir. Die junge Firma arbeitet als Familienunternehmen: Cetin Nayir ist Gründer und Gesellschafter, seine Schwester Sakine Nayir fungiert als Geschäftsführerin, die Mutter und andere Angehörige bereiten die Teigwaren zu. Allerdings aus Platzgründen nicht in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade. Sie würden aber sehr frisch geliefert, sagt der 23-Jährige.

Eröffnung Anfang März

Hinter der Werbefolie geht es mit dem Ladenbau voran. Theke und Geräte sind schon installiert, Sitzgruppen und Wanddekoration bereits fertig. Nur an der Elektrik hapert es noch. Deshalb werde sich die eigentlich für Ende Februar geplante Eröffnung minimal verschieben. Aber in der zweiten Wochenhälfte werde es losgehen, sagt Nayir.

Hinter der Werbefolie geht es mit dem Ladenbau voran: Das Manti-Love in der Niki-Promenade in Hannover öffnet in Kürze. © Quelle: Conrad von Meding

Für die unterirdische Geschäftspassage zwischen Hauptbahnhof und Kröpcke, viel frequentierte Fußwegverbindung für Pendler und Stadtbummler, endet damit ein Ladenleerstand. Zuletzt hatte es infolge von Corona-Krise, Inflation und Kaufzurückhaltung mehrere Geschäftsaufgaben gegeben. Inzwischen steige das Interesse aber spürbar wieder an, sagt Ingo Ralfs, Geschäftsführer der Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG). Das Tochterunternehmen von Sparkasse und Region managt die Passage und will in Kürze neue Mieter präsentieren.