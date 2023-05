﻿Die Vielfalt der Teigtäschchen – so schmecken die kleinen Köstlichkeiten bei „Manti Love“

In der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade in Hannover findet sich ein Imbiss, der sich türkischen Mantis verschrieben hat. Dass die Teigtäschchen handgemacht sind, ist besonders bemerkenswert, findet HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner.

Hannover. In vielen Kulturen ist man auf die wunderbare Idee gekommen, Zutaten in Teigtaschen zu verstecken. In Italien heißen die Spezialitäten „Ravioli“, in Nepal und Tibet „Momos“, in Japan „Gyoza“, in Osteuropa „Piroggen“ und in der Türkei „Mantis“. Letzterer Spezialität hat sich voll und ganz der Imbiss „Manti Love“ in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade verschrieben. Es werden fast ausschließlich Mantis in verschiedenen Ausführungen angeboten. Eine Fokussierung, deren Vorteil auch auf asiatischen Essensmärkten zu beobachten ist: An den Ständen werden meist nur eines oder wenige Gerichte zubereitet, aber dafür in bester Qualität.