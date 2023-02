﻿Hannovers Opern-Eklat um Marco Goecke: Kann ich meine Tickets zurückgeben? Oder ist jetzt alles ausverkauft?

Wie reagiert eigentlich Hannovers Opernpublikum auf den Hundekot-Eklat am Ballett? Gibt es eine Rückgabewelle? Oder einen Run auf Tickets? Die Produktionen von Goecke sind jedenfalls weiter im Programm.

Die Tickets sind noch wie vor gefragt: Bei „Hello Earth“ von Marco Goecke wird in einem Popcorn-Meer getanzt.

Hannover. Suspendiert und Hausverbot an der Staatsoper: Ballettdirektor Marco Goecke hat sich mit seinem Hundekot-Angriff auf die Kritikerin Wiebke Hüster ins Abseits manövriert. Doch was wird eigentlich aus den Stücken Goeckes und den geplanten Aufführungen in Hannover?

Die Staatsoper hatte eigentlich noch viel vor mit Marco Goecke. Am 31. März ist wieder ein Abend mit drei Stücken geplant unter dem bezeichnenden Titel „Spiel des Lebens“. In bewährter Weise: zwei Uraufführungen von jungen Choreografen, Goecke soll seinen älteren Klassiker „Walk the Demon“ auffrischen.

Außerdem stehen die Ostertanztage mit internationalen Gastspielen an, kuratiert von Marco Goecke. Was beides nicht gelingen dürfte, solange das Hausverbot besteht. Und es ist sehr fraglich, ob es irgendwann aufgehoben wird. Eine weitere Zusammenarbeit zwischen Goecke und der Staatsoper ist eigentlich unvorstellbar.

Bleiben Goecke-Produktionen im Programm?

Die Oper hat sich noch nicht entschieden, wie es mit den Produktionen von Marco Goecke für Hannover weitergehen soll.

Ebenfalls auf dem Spielplan und im Vorverkauf ist die Produktion „Glaube – Liebe – Hoffnung“, die immerhin noch neunmal aufgeführt werden soll. Am Rande dieser Produktion war es am vergangenen Sonnabend zu dem Hundekot-Angriff gekommen, über den inzwischen international gesprochen wird.

Diese Aufführungen einfach abzusagen, würde enorme Kosten verursachen, denn der Vorverkauf läuft gut. Für die nächsten beiden Vorstellungen gibt es jeweils nur noch eine Handvoll Restkarten am Rand. „Bei dem Kartenverkauf für die Vorstellung am 7. März verzeichnen wir von gestern auf heute ein deutliches Plus“, sagt Andrea Röber, Sprecherin der Staatsoper Hannover, am Dienstag. Über 50 Karten seien weggegangen, eine ungewöhnlich hohe Anzahl, so die Sprecherin.

Staatsballett Hannover: Tickets werden zurückgenommen

Von einer Stornierungswelle spürt die Staatsoper im Moment jedenfalls noch nichts, kaum einer will die Karten wieder loswerden. Allerdings kündigen Tanzfans schon an, dass sie bei „Glaube – Liebe -Hoffnung“ zur Pause – also bevor das eigentliche Goecke-Stück „Hello Earth“ dran ist – gehen wollen. Sie fragen, wie es mit der Rückzahlung von einem Drittel des Eintrittspreise wäre.

Karten können bis 90 Minuten vor Vorstellungsbeginn regulär für eine Gebühr von 4 Euro umgetauscht werden. Eine Umbuchung ist telefonisch und an den Tageskassen zu den Öffnungszeiten des Kartenservices und rund um die Uhr per E-Mail möglich. Die E-Mail lautet: kartenservice@staatstheater-hannover.de. Weitere Anliegen können ebenfalls über den Kartenservice geregelt werden. Die Informationen und Öffnungszeiten finden Sie auf der Website der Staatsoper Hannover.