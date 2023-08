﻿„Inakzeptabel“: Niedersachsens Kulturminister übt scharfe Kritik an Goecke und Staatstheater

Hannover. Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs (SPD) hat mit scharfen Worten die geplante erneute Zusammenarbeit des früheren hannoverschen Ballettdirektors Marco Goecke mit der Staatsoper kritisiert. „Als Aufsichtsratsvorsitzender halte ich es für inakzeptabel, dass Marco Goecke jetzt als Gast an der Wiedereinstudierung beteiligt sein und in der Staatsoper mit dem Ballettensemble arbeiten soll“, teilte Mohrs am Mittwochabend mit. Der SPD-Politiker ist Vorsitzender des Aufsichtsrats des Staatstheaters. „Die Vertragsauflösung als Reaktion auf Marco Goeckes widerliches Verhalten im Februar hat sofortige Klarheit geschaffen. So sollte Schaden für das Niedersächsische Staatstheater Hannover abgewendet werden“, so Mohrs. Der Minister reagiert damit auf Aussagen Goeckes in einem Interview mit dieser Redaktion.

„Widerliches Verhalten“: Kulturminister Falko Mohrs (SPD). © Quelle: Tim Schaarschmidt

Darin hatte Goecke angekündigt, für die ohnehin angesetzte Wiederaufnahme seines Balletts „A Wilde Story“ Proben im Theater leiten zu wollen: Das Hausverbot, das er nach seiner Vertragsauflösung auferlegt bekommen hatte, gelte „schon lange nicht mehr“, so der Choreograf: „Ich war aber noch nicht wieder im Haus, ich konnte das nicht“, sagte er. „Jetzt werde ich aber bald wieder proben und vielleicht noch mal mit dem Publikum Kontakt haben, das uns hier immer sehr unterstützt hat.“

Marco Goecke: Attacke auf Kritikerin

Goecke hatte im Februar im Februar im Foyer des Opernhauses eine Kritikerin mit Hundekot beschmiert. Zuvor hatte er der Journalistin vorgeworfen, immer „schlimme, persönliche“ Kritiken zu schreiben. Das Staatstheater trennte sich nach dem Angriff von ihm.

Die Staatsoper hat auch nach Goeckes Hundekotattacke auf eine Kritikerin an den Stücken des Choreografen festgehalten. Dass die Wiederaufnahme von „A Wilde Story“ am 23. September geplant ist, steht seit Langem fest. Außer diesem Stück ist in der jetzt beginnenden Spielzeit nur eine weitere Wiederaufnahme einer Goecke-Choreografie geplant: Ab Februar steht das „Spiel des Lebens“ wieder auf dem Programm.

Die Bezeichnung „Wiederaufnahme“ bedeutet, dass ein Stück, das in einer vorangegangenen Spielzeit Premiere hatte, nach einigen Proben wieder gespielt wird – das unterscheidet die Wiederaufnahme von einer gewöhnlichen Repertoirevorstellung, die meist nicht durch neue Proben vorbereitet wird. Es ist aber nicht zwingend erforderlich, dass der Choreograf oder Regisseur selbst die Proben leitet. Oft wird diese Aufgabe von anderen übernommen – vor allem, wenn der ursprüngliche Spielleiter nicht am Haus engagiert ist.

