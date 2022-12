﻿Die erste Erinnerung an Weihnachten? Das haben Hannover-Promis erlebt

War es die Neugier auf den Weihnachtsmann? Das leckere Essen? Oder das langersehnte Geschenk? Wir haben uns bei prominenten Menschen aus Hannover erkundigt, was ihre erste Erinnerung an Weihnachten ist.

Hannover. Bei einigen ist es schon etwas länger her, bei anderen weniger: Bei allen ist allerdings meist recht konkret in Erinnerung geblieben, was sich an Kindertagen zu Weihnachten zugetragen hat. Wir haben Promis aus Hannover gefragt, was ihre erste Erinnerung an das Fest der Liebe ist.