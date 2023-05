﻿„Das muss ich mir nicht mehr antun“: Margot Käßmann zieht sich aus den Medien zurück

Einst „Bischöfen der Herzen“, zuletzt politische Provokateurin: Die Theologin Margot Käßmann nutzte und genoss als Landesbischöfin, EKD-Ratsvorsitzende und telegene Theologin die mediale Bühne. Jetzt zieht sie sich angesichts von „Dauerkritik“, „Diffamierung“ und „Verrohung“ der Debatte zurück.

Hannover/Hamburg/Berlin. Margot Käßmann will sich aus der medialen Öffentlichkeit zurückziehen. Das erklärte die frühere Landesbischöfin, erste Frau als Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und in Hannover für viele Jahre außerordentlich beliebte Theologin gegenüber dem Evangelischen Pressedienst (epd).