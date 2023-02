﻿130.000 Follower auf Tiktok: Furkan und Marie geben Einblick in den Alltag mit Down-Syndrom

Marie und ihr Schwager Furkan aus Hannover zeigen in ihren Videos: So lebt es sich mit Down-Syndrom. Und haben damit Erfolg. Mehr als 130.000 Followerinnen und Follower zählt der gemeinsame Account @mariesweekends.

Hannover. „Ich bin so glücklich, Furkan“, sagt Marie. Sie schaut ihren Schwager grinsend an – der sitzt neben ihr im Wohnzimmer am Esstisch. Eine lange braune Haarsträhne fällt ihr ins Gesicht. „Wieso?“, fragt er sie. „Ich freue mich einfach“, antwortet Marie. Sie gibt ihm mit dem Zeigefinger einen Stupser unters Kinn und lehnt sich an seine Schulter. Furkan lächelt. Die Beziehung von Marie und Furkan sei „Liebe auf den ersten Blick“ gewesen – so beschreibt es Maries große Schwester. Ihren ersten Ausflug unternahmen die drei vor rund drei Jahren ins Kino. Der Beginn einer Freundschaft, die mittlerweile mehr als 130.000 Menschen auf Tiktok fasziniert.