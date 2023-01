﻿Schluss mit „Trattoria Parma“: Marina Piva ist jetzt mit einem Foodtruck unterwegs

Nachdem ein Elektrikerlehrling drei Jahre lang in der theoretischen Prüfung an Fachbegriffen gescheitert ist, appelliert Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies an die Ausbilder: Bei der fachlichen Qualifikation dürften zwar keine Abstriche gemacht werden, aber für Verständigungsproblemen müsse nach Lösungen gesucht werden.