﻿Matze Knop feiert Karneval mit den Lindener Narren: „Hannoveraner sind wie ein Vulkan“

Hannover-Concerts-Chef Nico Röger wird zum Ehrensenator der Lindener Narren, „Fury in the Slaughterhouse“-Star Thorsten Wingenfelder hält seine erste Laudatio und Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe sagt ab: Sein Bückeburger Restaurant „Lilly’s“ war in der Nacht zuvor abgebrannt.

Langenhagen. Kann Hannover Karneval? Die Lindener Narren gaben am Samstagabend alles, um diese Frage mit einem närrischen Ja zu beantworten. Der Karnevalsverein lud rund 500 Gäste zum Galaabend im Maritim Airport Hotel ein. Die Promidichte war ein erstes Indiz dafür, dass die Stadt, der Rheinländer Humorlosigkeit nachsagen, sehr wohl in Karnevalsstimmung ist.

Zwar kamen die Promis der Stadt nicht im Karnevalskostüm, denn der Dresscode verlangte Abendkleid und Smoking. Nach zwei Jahren Pandemiepause fühlte sich diese Garderobe jedoch wie Kostümierung an.

Promialarm: Die VIP-Gästeliste war lang, unter anderem kamen Nico Röger (von links), Barynia und Anissa Bothe sowie Raoul Roßmann. © Quelle: Rainer Dröse

Mit von der prominenten Karnevalspartie: Rainer Schumann (58) und Thorsten Wingenfelder (56) von "Fury in the Slaughterhouse", MDR-Moderatorin Victoria Herrmann (54), Comedian Dietmar Wischmeyer (65), Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostok (58), Staatssekretärin Sabine Tegtmeyer-Dette (62), Unternehmer Raoul Roßmann (38), Radio-ffn-Chefredakteur Jan Zerbst (42), Jazz-Club-Chefin Vanessa Erstmann (37), die Influencerinnen Anissa Bothe (33) und Sandra Czok (32) sowie Comedian Matze Knop (48).

Matze Knop mag Hannover

Letzterer bekam an dem Abend den Narrenotto überreicht, die Laudatio hielt SWR-Moderatorin und Hannover-Export Laura Zacharias (35). In Knops Dankesrede kam Hannover gut weg: „Die Hannoveraner hören wenigstens zu, in Köln ist das nicht so.“ Und weiter: „Wenn ich einen Auftritt im Theater am Aegi hatte, kann ich danach an den Maschsee gehen. Ich mag Hannover.“

Der NP bekräftigte er im Gespräch, wie ernst er es meinte: „Man meint ja, der Hannoveraner kann nicht feiern. Dabei ist der Hannoveraner wie ein Vulkan. Was ich heute Abend hier erlebt habe: Das musst du in Köln erstmal finden.“

Andere kamen weniger gut weg: Dieter Bohlen („Der hat während der Pandemie viel verloren – zum Beispiel seine Bräune. Mallorca hatte ja zu.“), die FC-Bayern-Fans in der „Arroganz-Arena“ und Genderer: „Ein Wort ist ja schon weiblich gegendert: spinnen. Und das passt auch.“ Die Frauen im Saal lachten trotzdem. Knop hatte schließlich prominente Unterstützung: In einer Videobotschaft gratulierten Reiner Calmund (74) und Micky Krause (52) und schickten Grüße nach Hannover.

Hannover-Concerts-Chef Nico Röger wird Ehrensenator

Der zweite große Sieger des Abends: Hannover-Concerts-Chef Nico Röger (35). Er kam in Begleitung von Ehefrau und Tanzschulen-Chefin Barynia Bothe (35). Kein Geringerer als Thorsten Wingenfelder von „Fury and the Slaughterhouse“ machte deutlich, warum genau er die Ehrensenatorwürde verdient hatte.

Zum Ersten, weil Thorsten Wingenfelder niemals Laudatios hält. „Ich wurde schon oft gefragt und ich habe immer dankend abgelehnt. Aber dieses Mal war es mir eine persönliche Angelegenheit.“ Die Lobeshymne ging weiter: „Er hat das Potenzial, Hannover auf das kulturelle Level zu heben, das es verdient.“ Und: „Diese Stadt wäre lange nicht so unterhaltsam, wenn es ihn nicht gäbe.“ Und neben allem sei er einfach „ein richtig netter Kerl“.

Fans voneinander: Thorsten Wingenfelder (von links) hielt die Laudatio auf Nico Röger. Gemeinsam mit seinen „Fury and the Slaughterhouse“-Bandkollegen Rainer Schumann und Kai Wingenfelder sang er für Röger „Won’t forget these days“. © Quelle: Rainer Dröse

Im Dezember sangen Fury ihren Welthit „Won’t forget these days“ beim vom Röger initiierten Eishockey-Open-Air vor 35.000 Menschen. „Wenn Nico anruft, wissen wir, dass er es sich gut überlegt hat.“ An diesem Abend sangen sie ihre Hymne nur für ihn. Diesen Tag wird Röger vermutlich tatsächlich nie vergessen.

Noch ein Promi wird diesen Tag wohl nie vergessen – allerdings aus weniger närrischen Gründen: Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe (64). Sein Bückeburger Restaurant „Lilly’s“ (ehemals Parkcafé) war in der Nacht von Freitag auf Sonnabend abgebrannt. Auf seiner Facebookseite schrieb er: „Für mich ist das auch ein persönlicher Verlust: 1997 habe ich dieses einst sehr erfolgreiche Lokal mit Schaumburgs größtem Biergarten mit viel Herzblut aufgebaut.“ Und weiter: „Wird das alles jetzt nur noch Erinnerung sein? Und: War es etwa Brandstiftung?“

Dass so ein Drama der Stimmung keinen Abbruch tut, schafft nur Martin Argendorf (67) mit seinem „Linden Alaaf“. Der Präsident der Lindener Narren moderierte die vierstündige Gala durch – und bekam noch den Letzten zur Polonaise durch den Saal des Maritim Hotels. Wo nach einer langen Nacht viele froh waren, sich ein Zimmer gebucht zu haben.