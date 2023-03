﻿Markisen-Streit in Hannover: Warum dieser Spezial-Sonnenschutz weg soll

Südstadt: Gastronom Mustafa Imerov will weiter für seine mobile Markise vor dem Restaurant Eliniko in der Marienstraße kämpfen.

Hannover. Der Markisen-Streit zwischen Mustafa Imerov (49) Geschäftsführer des griechischen Restaurants Eliniko und der Landeshauptstadt Hannover ist (vorerst) entschieden: Das Verwaltungsgericht hat am Donnerstag die Klage des 49-Jährigen abgewiesen. Wie von der Stadt gefordert, müsste der Wirt die mobile Markise vor seinem Lokal an der Marienstraße nun entfernen. Doch für Imerov ist noch lange nicht Schluss: Er will den Gang zum Oberverwaltungsgericht in Lüneburg antreten – und er ist auch bereit, andere Wege zu beschreiten, damit die mobile Markise im Außenbereich vor seinem Lokal an der Marienstraße (Südstadt) stehen bleiben darf: „Ich bin nicht der Typ, der aufgibt“, so der 49-Jährige.

Der Gastronom hatte die mobile Markise 2021 bei einem Hersteller in Hamburg erworben und aufgestellt. Das Teil verfügt über zwei Stützen zwischen denen ein Sonnenschutz aus Stoff ausgefahren werden kann. Die Stadt hatte Imerov gestattet, vor seinem Lokal Tische und Stühle aufzustellen. „Auch für die Einzäunung aus Plexiglas habe ich eine Genehmigung“, so der 49-Jährige. Nicht aber für die mobile Markise. Eine Erlaubnis hatte er bei der Stadt allerdings nie beantragt – und deshalb wurde seine Klage abgewiesen.

Sonnenschutz monatelang geduldet

Bis Mai 2022 hatte die Stadt sogar Imerovs speziellen Sonnenschutz aufgrund der Corona-Einschränkungen geduldet. Ab Oktober 2022 untersagte sie ihm dann aber, die mobile Markise aufzustellen. Die Verwaltung argumentierte, dass die Installation wie ein Pavillon wirke. So etwas sei ebenso verboten wie ein Zelt. Eine Sondernutzungssatzung der Landeshauptstadt erlaube eine derartige Konstruktion im öffentlichen Straßenraum schlichtweg nicht.

Er will sich jetzt um Unterstützung aus der Politik bemühen – Eliniko-Chef Mustafa Imerov kämpft um seinen Sonnenschutz. © Quelle: Irving Villegas

Matthias Herrmann-Chirani, der Anwalt von Imerov, argumentierte vor Gericht, dass die mobile Markise wie ein Sonnenschirm zu betrachten sei. Diese Auffassung teilten die Richterinnen und Richter der siebten Kammer um den Vorsitzenden Arne Gonschior aber nicht, denn: Ein Sonnenschirm hat ein Standrohr, die mobile Markise steht auf zwei Stützen.

Gegenargument von Herrmann-Chirani: „Eine klassische Markise ist in eine Wand montiert. Das ist hier nicht der Fall. Es ist kein Schirm, aber auch keine Markise.“ Für ihn klafft deshalb eine Lücke in der Sondernutzungssatzung der Landeshauptstadt.

Hier Abhilfe zu schaffen, dafür sei das Verwaltungsgericht aber ohnehin nicht zuständig, betonte Gonschior: „Es wäre Sache des Rates, einer Änderung der Sondernutzungssatzung zuzustimmen.“ Der Vorsitzende gab Imerov den Tipp, diesbezüglich doch „Lobbyarbeit“ zu machen. Das hat der Wirt vor – Ministerpräsident Stephan Weil, Oberbürgermeister Belit Onay, der Bürgermeister des Stadtbezirks Südstadt-Bult, Ekkehard Meese, und weitere Personen dürften in der Sache bald von Imerov hören.

Weitere Wirte haben Markisen angeschafft

Möglicherweise schließen sich dem 49-Jährigen auch weitere Gastronomen an. Der Eliniko-Chef weiß von mindestens fünf weiteren Lokalen in Hannover, die ebenfalls eine mobile Markise installiert haben. Nur haben die Betreiber bislang noch keine Aufforderung von der Stadt bekommen, die Konstruktion wieder zu entfernen...